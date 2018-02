En nu bij Baudet: LPF-toestanden

Er kwamen al wat langer verontruste geluiden uit de partij. Maandagavond barstte het bommetje: Forum voor Democratie van Thierry Baudet, de snelste stijger in de peilingen, maakte bekend dat twee ‘voormalig VVD-prominenten’ zijn geroyeerd. Het gaat onder meer om Robert de Haze Winkelman, niet echt een nobody: hij leidde eerder de selectie van FvD-kandidaten voor de Tweede Kamer.

Bij oudere lezers zal hij nog bekend zijn als directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters. Nog oudere lezers zullen zich herinneren dat hij, destijds voorzitter van de Kamercentrale Den Haag, de man was die in 1986 vanuit het zogenoemde Sweelinckberaad bespoedigde dat Ed Nijpels het VVD-leiderschap verloor.

Robert de Haze Winkelman was eerder Statenlid in Zuid-Holland (1987-1999) en Eerste Kamerlid (1995-1999) voor die partij, en zijn overstap naar Forum voor Democratie, november 2016, ging gepaard met een voldaan persbericht van het Forum. „Ik heb van binnenuit gezien”, zei De Haze Winkelman destijds over de VVD, „hoe een beperkt aantal mensen in de politiek de dienst uitmaakt en de belangen en wensen van de kiezer negeert.”

Maandagavond was alles anders. De Haze Winkelman zou met „dreigementen en kwaadsprekerij” hebben geprobeerd „de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen”, aldus FvD.

Ik belde even met De Haze Winkelman, hij had net het bericht van zijn royement gelezen. Alles draaide erom, zei hij, dat de partijtop, het schrikbeeld van de LPF voor ogen, „angst voor de leden” heeft. Er werd gewerkt aan provinciale afdelingen, „maar die werden in november ineens op non-actief gesteld”. Het dienstverband met de directeur van het partijbureau werd ontbonden. De kandidaat voor het voorzitterschap trok zich vlak voor het partijcongres terug, zei hij.

De partijtop durft volgens hem amper inspraak aan. „Een aanfluiting voor een partij die zegt de democratie te willen bevorderen”, zei hij. Het Forum dreigt te worden zoals de PVV, waar Wilders het enige lid is? „Het gaat helaas die kant op, daar ging het conflict over”, zei hij. „Een partijbestuur van drie man dat de dienst uitmaakt.”

Ik appte Baudet, die maandagavond niet reageerde. Maar het verhaal doet erg denken aan eerdere nieuw-rechtse experimenten – Leefbaar Nederland, LPF, Trots op Nederland, etc. – die allemaal ten onder gingen aan politici die niet kunnen inschikken.

Die de politiek wel claimen te kunnen veranderen, maar zelf het vak van politicus niet beheersen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.