Ecuador stemt voor beperking ambtstermijn president

Een meerderheid van de inwoners van Ecuador heeft in een referendum op zondag gestemd voor een maximum van twee ambtstermijnen voor de president. Dat meldt persbureau Reuters op basis van resultaten van de verkiezingsraad. Het voorkomt dat voormalig president Rafael Correa, die zich in 2021 verkiesbaar wilde stellen, opnieuw de macht kan grijpen. Correa was van 2007 tot 2017 president.

In totaal stemde 64 procent van de stemgerechtigden voor de grondwetswijziging.

Correa geeft de strijd niet op

Het referendum was uitgeschreven door huidig president Lenin Moreno. Hij is verheugd over de uitslag en in een televisie-uitzending zei Moreno dat “oude politici niet zullen terugkeren”. Hij was lange tijd de rechterhand van Correa, maar raakte met hem in onmin.

Via Twitter liet Correa weten dat de strijd doorgaat. “We kunnen zo’n breuk met de grondwet niet accepteren.”

In het referendum sprak de bevolking van Ecuador zich ook uit over andere onderwerpen. Ze steunen een begrenzing van het winnen van olie en mijnactiviteiten in natuurgebieden en hogere boetes voor corruptie.