Duitsland compenseert 25.000 Algerijnse Joden

Duitsland gaat een groep Joodse Holocaust-overlevenden uit Algerije compenseren. Het gaat naar schatting om 25.000 mensen die tussen 1940 en 1942 in Algerije leefden en vervolgd werden door de nazi’s en het Franse Vichy-regime. Het merendeel van hen woont nu in Frankrijk, ongeveer 3.900 getroffenen wonen in Israël. Zij krijgen een eenmalige betaling van 2.556 euro.

De compensatie komt voort uit jarenlange onderhandelingen van de zogeheten Claims Conferentie met de Duitse overheid, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De conferentie voert campagne voor herstelbetalingen voor de overlevenden van de Holocaust of hun erfgenamen.

‘Langverwachte erkenning’

De Algerijnse Joden verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog hun Franse staatsburgerschap en mochten niet werken. Ook was het verboden om naar school te gaan. Greg Schneider, vicevoorzitter van de Claims Conferentie noemt de compensatie een “langverwachte erkenning”.

Eerder betaalde Duitsland compensatie aan Joodse Marokkanen en Joodse inwoners van Stalingrad (het huidige Volgograd). De groep Algerijnse Joden is de laatste grote groep die herstelbetalingen ontvangt, aldus Schneider.