Duitsers akkoord met fusie ThyssenKrupp en Tata

De Duitsers lijken er al wel uit: het mag. Maandag stemden de leden van de Duitse vakbond IG Metall in met een nieuwe arbeidsovereenkomst, met daarin voorwaarden voor een fusie tussen de staaltak van het Duitse ThyssenKrupp en de Europese staalactiviteiten van het Indiase Tata. Die fusie is daarmee weer een stap dichterbij.

De staalarbeiders hadden zich met man en macht verzet tegen het samengaan van de staalbedrijven, die gegarandeerd banen gaat kosten. Maar nu hebben ze een baangarantie van negen jaar gekregen en de belofte dat er al die tijd geen grote fabrieken dicht zullen gaan. Daarmee lijkt een belangrijk deel van de weerstand weggenomen.

Zo ver is Nederland nog niet. Daar is de strijd nog in volle gang. De staalarbeiders van Tata in IJmuiden verzetten zich ook. Maar zij hebben nog niks kunnen afdwingen.

Vierduizend banen

Vorig jaar september besloten Tata en ThyssenKrupp hun Europese staalactiviteiten samen te voegen tot één bedrijf, een joint venture die mogelijk later naar de beurs zal gaan. Bij Tata Steel Europe werken 21.000 mensen, bij de staaltak van ThyssenKrupp zo’n 26.000 mensen.

De raden van bestuur zien uiteraard allerlei voordelen in zo’n fusie. Samengaan maakt het makkelijker om staalproductie te spreiden, om slechtlopende fabrieken te sluiten en om eens flink te snijden in ondersteunende diensten en onderzoeksafdelingen. ThyssenKrupp wil bovendien af van z’n grillige staaltak. Allemaal rationele beslissingen in een tijd van mondiale overproductie, vinden ze.

Zo’n fusie kost banen. Vierduizend, gelijk te verdelen over de bedrijven, staat in het plan. Maar, waarschuwde topman Heinrich Hiesinger: van ThyssenKrupp: zelfstandig blijven kost op den duur nóg meer banen.

Voor banenverlies is de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland het bangst. Een flink deel van de klap zal in Groot-Brittannië vallen, waar de fabrieken het oudst en minst rendabel zijn. Maar ook IJmuiden – 9.000 mensen in dienst – zal krimpen. Dat vindt de ondernemingsraad zonde, want de Nederlandse fabrieken zijn efficiënt, modern en relatief schoon.

De raad vreest ook voor verlies van zelfstandigheid. Tata Steel Nederland heeft nu een eigen directie, een eigen boekhouding en eigen commissarissen. Die moeten blijven, vinden ze. Geld dat in IJmuiden wordt verdiend, moet in IJmuiden kunnen worden geïnvesteerd, vindt ook de directie.

Duits akkoord

Maar waar de Duitse vakbond al een akkoord heeft gesloten, lukt het vakbond FNV en de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland niet eens om met de top te praten. Er sijpelt amper informatie uit de top in Mumbai door naar de lokale directies. Om Mumbai te bewegen meer informatie te delen dreigde FNV Metaal met stakingen. De ondernemingsraad wilde een kort geding aanspannen om informatie los te peuteren. Die zou dinsdag zijn.

De stakingen zijn van de baan. De top van Tata Steel beloofde vorige week rekening te houden met het recht van de ondernemingsraad in Nederland om advies uit te brengen over de plannen, voordat de deal met ThyssenKrupp wordt ondertekend. „Dat willen we nog wel even op papier zien”, zegt ondernemingsraadvoorzitter Frits van Wieringen. Als dat is gebeurd, blaast hij ook het kort geding af en gaat hij praten.

Van Wieringen ziet het akkoord van zijn Duitse collega’s overigens niet als volmondig akkoord met de fusie. „Als er een fusie komt, willen ze dit. Maar dat betekent niet dat er geen verzet meer tegen de fusie zelf is.”