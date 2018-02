Grootste verlies in jaren voor Dow Jones

Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen incasseerden maandag zware klappen. De Dow Jones-index, de belangrijkste index op Wall Street, sloot af met een verlies van 4,6 procent, meldt AFP. De koers kwam terecht op 24.345 punten. Dat is het ergste verlies sinds 2011.

Daarmee zakte de Dow onder de 25.000, waar het eerder dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis nog zo triomfantelijk boven ging. In Europa sloten de AEX in Amsterdam en de graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt ook met een verlies van 0,8 tot 1,5 procent. De brede S&P 500-index in de VS leverde dik 4 procent in tot 2.468 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,8 procent kwijt tot 6.967 punten.

Beleggers maken zich onder meer zorgen over mogelijke renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Daarnaast dreigt een sterke inflatie. In grote economieën kan die volgens economen oplopen tot boven de 2 tot 3 procent, een grens die volgens centrale banken essentieel is voor een goed functionerende economie.

Al enige weken is een verkoopgolf aan de gang van Amerikaanse staatsschuld. Daardoor gaat op de obligatiemarkt de effectieve rente op Amerikaanse staatsleningen omhoog. Voor het weekend leverden graadmeters ook al flink in.