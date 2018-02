Directe trein tussen Amsterdam en Londen laat op zich wachten

De rechtstreekse treinverbinding van Eurostar tussen Amsterdam en Londen is pas gereed in 2020. Het maken van internationale afspraken over beveiliging en grenscontroles kost veel tijd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) aan de Tweede Kamer.

Eurostar zelf zegt nog steeds van plan te zijn om deze lente te beginnen met twee treinen per dag tussen Amsterdam en Londen, maar sluit niet uit dat het in eerste instantie gaat om de indirecte verbinding, met overstap in Brussel. Een woordvoerder: “We kunnen nog geen details noemen, we zijn nog volop in onderhandeling met de Britse en Nederlandse overheid over de controles.”

Eurostar en NS voeren op dit moment testritten uit op het traject Amsterdam-Londen. Alle spoorfaciliteiten zijn naar verwachting in april gereed, maar Eurostar weet nog geen startdatum.

Concurrentie voor het vliegtuig

Het was de bedoeling dat de directe verbinding, zonder overstap in Brussel, dit jaar gereed zou zijn. Met een reistijd van 4 uur tussen de twee stadscentra, Amsterdam Centraal en London St. Pancras, en een ticketprijs vanaf 59 euro moet de Eurostar gaan concurreren met het vliegtuig.

Bagage en identiteit van Nederlandse reizigers zouden aanvankelijk in Brussel worden gecontroleerd. In 2016 verzochten NS en Eurostar de Nederlandse overheid om controle op Nederlandse stations mogelijk te maken, zodat reizigers rechtstreeks door de Kanaaltunnel naar Londen kunnen reizen. De voorzieningen voor die controles worden nu aangelegd op Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. De Koninklijke Marechaussee zal nieuw personeel werven en opleiden voor deze controles.

De vier betrokken landen – Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk – moeten afspraken maken over grenscontroles en samenwerking van politie en justitie. Terreurdreiging en migratiestromen maken dit extra belangrijk, schrijft Van Veldhoven. De afspraken moeten deels in verdragen worden vastgelegd. In Nederland valt dit onder de verantwoordelijkheid van Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veligheid. Van Veldhoven verwacht dat Eurostar vanaf eind 2019, met ingang van de dienstregeling 2020, de rechtstreekse dienst Amsterdam-Londen kan aanbieden.

Vorige week meldde NS in gesprek te zijn met Eurostar over een derde dagelijkse verbinding tussen Amsterdam en Londen. Die derde trein zou een kortere reistijd hebben, ongeveer 3,5 in plaats van 4 uur. Reizigers mogen alleen in- en niet uitstappen op Rotterdam Centraal en Brussel Zuid, waardoor de controles in Brussel sneller verlopen. Deze derde trein zou mogelijk al vanaf eind dit jaar gaan rijden.