De blote nimfen hangen weer aan de muur

De Manchester Art Gallery heeft het Victoriaanse schilderij Hylas en de nymfen met daarop zeven halfblote meisjes, dit weekend terug gehangen. Het werk was een week eerder van de muur gehaald, om een discussie los te maken over „ongemakkelijke onderwerpen”.

Het schilderij is weer op zijn plaats gehangen nadat er veel verzet was gerezen tegen het weghalen. De verwijdering werd gezien als puriteins, politiek correct en zelfs als censuur. Interim directeur Amanda Wallace zei over dat verzet tegen de BBC: „We hoopten dat het experiment de discussie zou stimuleren en ik kan wel zeggen dat we die in overvloed hebben gehad – niet alleen van mensen uit de buurt maar van kunstliefhebbers uit de hele wereld.”

Het schilderij uit 1896 van J.W. Waterhouse (1849-1917) hangt in een zaal die ‘Op zoek naar schoonheid’ wordt genoemd. Daar zijn meer „zeer ouderwetse” schilderijen te zien, vond conservator Clare Gannaway: „Vrouwen worden of als passieve schoonheden afgebeeld, dan wel als femmes fatales.”

De Manchester Art Gallery is een gemeentelijk museum. De gemeenteraad liet weten: „Het is duidelijk dat veel mensen erg sterke gevoelens hebben bij de onderwerpen waar het hier over gaat.” Bedoeling is de komende tijd een serie evenementen te organiseren „om verder debat aan te moedigen”.

De verwijdering van Hylas en de nymfen is gefilmd door kunstenares Sonia Boyce. Zij wilde het onderwerp gebruiken in een videokunstwerk dat in maart te zien zal zijn. Ook ansichtkaarten van het bij het publiek geliefde schilderij werden de afgelopen week niet meer verkocht in de museumwinkel.