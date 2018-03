Banken VS stoppen betaling bitcoins met creditcards

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Bank of America leggen de koop van bitcoins en andere digitale munten via hun creditcards aan banden, vanwege de risico’s die transacties in digitale valuta via hun creditcards met zich meebrengen. Bank of America stopte vrijdag betalingen tussen zijn creditcards en handelsplaatsen voor cryptomunten. Die maatregel geldt voor zowel particulier als zakelijk gebruik van de creditcards. Zaterdag volgde JPMorgan. Ook andere banken zoals Citigroup bekijken of ze aankopen van digitale valuta met creditcards gaan stopzetten. Naast financiële risico’s bestaat er ook de kans dat criminelen misbruik maken van creditcards bij transacties rond digitale valuta. De koers van de bitcoin maakte vrijdag nog een flinke val, maar veerde later weer op. (ANP)