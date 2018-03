Real, Barça morsen punten, Van Dijk schlemiel Liverpool

FC Barcelona is tegen stadgenoot Espanyol ontsnapt aan de eerste competitienederlaag. De koploper in Spanje pakte in de stadsderby bij Espanyol in de slotfase een punt: 1-1. Nummer twee Atlético Madrid, dat thuis met 1-0 won van nummer drie Valencia, volgt op negen punten.

Real Madrid heeft bij Levante genoegen moeten nemen met een gelijkspel (2-2). De landskampioen was tien minuten voor tijd op een 2-1-voorsprong gekomen via Isco, maar moest in de slotminuten alsnog een treffer incasseren van Giampaolo Pazzini. Sergio Ramos had Real al vroeg in de eerste helft met een kopbal op 1-0 gebracht. Emmanuel Boateng bracht vlak voor rust de spanning terug. Real staat vierde en heeft negentien punten achterstand op Barcelona.

Liverpool en Tottenham Hotspur hebben een spektakelstuk afgesloten met een gelijkspel (2-2). Beide ploegen kwamen in blessuretijd nog tot scoren. Mohammed Salah soleerde naar de 2-1 voor Liverpool. Virgil van Dijk veroorzaakte daarna met een lichte overtreding op zijn tegenstander Erik Lamela in de strafschop die Spurs-spits Harry Kane benutte. Liverpool blijft derde in de Premier League, Tottenham Hotspur staat vijfde. Koploper Manchester City speelde gelijk tegen Burnley (1-1), maar heeft nog altijd dertien punten voorsprong op nummer twee United. (ANP)