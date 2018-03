Republikein Paul Ryan verslikt zich in aanprijzing van belastingwet die ‘1,50 dollar’ extra oplevert

Paul Ryan, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is zeer enthousiast over de belastingwet die het Congres in december aannam. Hij wil niets liever dan dat iedereen begrijpt dat die niet alleen de hoogste inkomens, maar ook daadwerkelijk de middenklasse ten goede komt.

Daarom twitterde hij zaterdag enthousiast een regel uit een bericht van persbureau AP, over een secretaresse van een school in Pennsylvania „die zei dat ze blij verrast was dat haar salaris er met 1,50 dollar per week op vooruitgaat”. Twitter had niet lang nodig Ryan erop te wijzen hoe weinig 1,50 dollar is, afgezet tegen alleen al de 500.000 dollar die de oliemiljardair Charles Koch aan Ryans campagnefonds doneerde, enige dagen na het aannemen van de belastingwet. De tweet werd na een paar uur gewist. (NRC)