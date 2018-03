Antieke Mayastad ontdekt onder oerwoud Guatemala

Met behulp van 3D-luchtfoto’s hebben archeologen tienduizenden gebouwen, verdedigingswerken, huizen en piramides van de Maya’s ontdekt onder het oerwoud in de Petén-regio in Guatemala. Verondersteld wordt dat er miljoenen mensen meer woonden dan eerder werd aangenomen. De ontdekking, donderdag bekendgemaakt door een groep Amerikaanse, Europese en Guatemalteekse archeologen, omvatte ook uitgestrekte landbouwgebieden, met irrigatiekanalen. Geschat wordt dat hier tussen 1.000 jaar v. Chr. tot 900 na Chr. tien miljoen mensen hebben geleefd. Dat betekent dat er een enorme voedselproductie nodig was. Een onderzoeker verklaarde dat het team zich nogal beschaamd voelde toen zij de omvang van de vondst ontdekten. (NRC)