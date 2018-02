Abdeslam, verdachte ‘Parijs’, beroept zich op zwijgrecht

De wereld is deze maandag tot nu toe weinig meer te weten gekomen over de 28-jarige Salah Abdeslam, een van de daders van de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Tijdens een zitting in Brussel beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Het is de eerste keer sinds zijn arrestatie dat hij in het openbaar verschijnt.

Abdeslam - gekleed in een wit hemd en met een lange, zwarte baard en lang haar - staat samen met Sofiane Ayari terecht voor een schietpartij op 15 maart 2016 in de Brusselse gemeente Vorst. Bij een huiszoeking werden toen Belgische en Franse agenten onder vuur genomen. Mohamed Belkaïd, vermeend logistiek brein achter ‘Parijs’, kwam daarbij om. Abdeslam wist te ontkomen, maar werd drie dagen later - samen met Ayari - alsnog aangehouden.

‘Ik ben moe’

De in Brussel geboren Abdeslam weigerde maandag in de zwaar beveiligde rechtszaal in Brussel rechtop te staan voor zijn verhoor. “Ik ben moe”, zei hij volgens de VRT. “Ik wil geen enkele vraag beantwoorden.” Wel zei Abdeslam in de rechtszaal:

“Mijn zwijgen zegt niet dat ik schuldig ben. Ik heb vertrouwen in de heer. Ik heb geen schrik van jullie. Doe wat u wil, ik verantwoord mij enkel tegenover God.”

De rechter vroeg aan de verdachte waarom hij dan toch naar de zitting was gekomen. “Het is een proces”, was zijn reactie, “ik ben een speler daarin.” Mede-verdachte Ayari sprak wel. Volgens hem heeft alleen de omgekomen Belkaïd geschoten.

‘Bizar stil’

NRC-correspondent Anouk van Kampen is aanwezig bij de zitting in Brussel:

Abdeslam zit sinds zijn aanhouding in een zwaarbewaakte gevangenis bij Parijs. Voor dit proces in Brussel is hij tijdelijk overgeplaatst naar een gevangenis in Noord-Frankijk. Abdeslam geldt als de enige terrorist die de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 heeft overleefd. Hij wilde zichzelf die dag opblazen, verklaarde hij eerder, maar hij zou zich hebben bedacht. Door de aanslagen in de Franse hoofdstad kwamen 130 mensen om.