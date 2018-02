Aanbiedingsstop na Nutella-rellen

Nadat de verkoop van afgeprijsde potten Nutella vorige maand tot opstootjes heeft geleid, heeft de Franse supermarktketen Intermarché besloten definitief met dergelijke extreme aanbiedingen te stoppen. De regering van president Emmanuel Macron heeft bovendien regels in de maak om korting op voedselproducten wettelijk aan banden te leggen.

Intermarché adverteerde vorige maand met potten van 950 gram Nutella-chocopasta die waren afgeprijsd van 4,70 euro tot 1,41 euro, een korting van 70 procent. De promotie leidde tot een stormloop op winkels en in sommige gevallen gingen klanten elkaar te lijf. Klanten mochten maximaal drie potten per persoon kopen, maar sommige mensen gingen meermaals bij hun supermarkt langs.

„We hadden een dergelijke onstuimigheid niet verwacht”, zei bestuursvoorzitter Thierry Cotillard van Intermarché zondag tegen Le Journal du Dimanche. „Aanbiedingen van min 70 procent zijn we nu gedwongen te stoppen.” Terwijl het Italiaanse Ferrero, de maker van Nutella, zich vorige week publiekelijk van de aanbieding distantieerde, is volgens Cotillard de stunt wel degelijk „in partnerschap” met Ferrero tot stand gekomen.

Wetsvoorstel

Al vóór dit besluit van de vierde supermarktketen van Frankrijk, kondigde de Franse regering aan te extreme aanbiedingen te willen verbieden. In een eind januari gepresenteerd wetsvoorstel wil minister van Landbouw Stéphane Travert boeren meer mogelijkheden geven om tegenover scherp onderhandelende inkopers hun producten voor een goede prijs te verkopen.

Zo komt er onder andere een verplichting om producten voor minimaal 10 procent boven de kostprijs aan de consument te verkopen. Een supermarkt mag nu in theorie nog producten voor de inkoopprijs aan de man brengen. Met verlies verkopen was al verboden in Frankrijk. Voedselproducten die voor een belangrijk deel van landbouwproducten komen, mogen voortaan nog voor maximaal 34 procent onder de normale winkelprijs in de aanbieding.

Sommige Franse boeren houden, mede door de prijzenoorlog tussen supermarkten, maandelijks slechts enkele honderden euro’s over. Op niet-voedselproducten en voedsel dat niet grotendeels door boeren geproduceerd is, wil Intermarché nog maximaal 50 procent korting geven. „Dat willen de consumenten”, zei Cotillard.