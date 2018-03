Een duel om de bal in de eerste helft van de Super Bowl, de finalewedstrijd om het American Football kampioenschap, tussen Stephon Gilmore (boven) van de New England Patriots en Alshon Jeffery van de Philadelphia Eagles. Vannacht hebben de Eagles voor het eerst de Super Bowl gewonnen. In Minneapolis was de ploeg met 41-33 te sterk voor titelverdediger New England Patriots.