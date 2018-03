Van der Poel pakt brons op WK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zondag op het wereldkampioenschap veldrijden de bronzen medaille veroverd. De Nederlander werd op het zware parcours in Valkenburg op grote achterstand gereden door zijn rivaal Wout van Aert. De Belg werd voor de derde keer wereldkampioen.

Third World title 🌈 in a row for @WoutvanAert 🇧🇪!! What a champ! #Limburg2018 pic.twitter.com/ECuaGLmopY — UCI Cyclocross (@UCI_CX) 4 februari 2018

Vooraf was Van der Poel (23), de wereldkampioen van 2015, favoriet voor de zege. Vorige week won hij nog oppermachtig de laatste wereldbekerwedstrijd. Na de start in Valkenburg ging Van der Poel even aan de leiding. Van Aert haalde hem snel bij en reed vervolgens al vroeg in de wedstrijd bij de Nederlander weg. Daarna kwam de leidende positie van Van Aert geen moment meer in gevaar. Aan de finish hield hij 2:13 over op nummer twee, Michael Vanthourenhout uit België.

Van der Poel finishte op 2:30 van Van Aert. Hij leek aanvankelijk nog te kunnen vechten om het zilver met Vanthourenhout. Halverwege de koers moest hij ook hem laten gaan. De Nederlandse cyclocrosser stelde het podium veilig door in de laatste ronde bij nummer vier Toon Aerts weg te rijden.

Voor Van Aert (23) was het zijn derde titel op rij. Van der Poel had naast zijn gouden plak ook al een zilveren in zijn prijzenkast hangen. Die pakte hij vorig jaar. Dit seizoen heeft Van der Poel 26 wedstrijden gewonnen. Eind januari stelde hij de eindzege in de wereldbeker veilig.