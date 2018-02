‘Turnarts bleef meisjes misbruiken tijdens FBI-onderzoek’

De Amerikaanse sportarts Larry Nassar heeft tientallen jonge meisjes seksueel kunnen misbruiken terwijl de inlichtingendienst FBI al onderzoek naar hem deed. Dat schrijft The New York Times zaterdag. De 54-jarige Nassar werd onlangs veroordeeld van 40 tot 175 jaar cel voor het misbruiken van talloze sporters in de grootste misbruikzaak in de Amerikaanse sportgeschiedenis.

De FBI begon het onderzoek naar Nassar al in juli 2015 na een melding van de Amerikaanse turnbond. Het systematische misbruik werd uiteindelijk onthuld door de regionale krant The Indianapolis Star in september 2016.

In de tussentijd bleef de dokter, die verbonden was aan de Michigan State University en gezien werd als medische autoriteit in de topsport, jonge vrouwelijke sporters zien. The New York Times heeft vastgesteld dat minstens veertig meisjes in die periode door de arts zeggen te zijn misbruikt. In totaal gaat het inmiddels al om 265 vermeende slachtoffers, onder wie de succesvolle turnster Simone Biles.

Het onderzoek tussen federale agenten in drie verschillende steden verliep langzaam. Drie slachtoffers die aan de basis stonden van het FBI-onderzoek, onder wie twee Olympische medaille-winnaars, werden pas bijna een jaar na hun melding gehoord door de inlichtingendienst. Familieleden en slachtoffers beklagen zich tegenover de krant dat de federale recherche in de tussentijd weinig of geen contact met hen heeft gezocht.

FBI geeft geen details over het onderzoek

Ook werden ouders en coaches van sporters die door Nassar nog steeds behandeld werden niet gewaarschuwd over de verdenkingen. De federale recherche wil volgens The New York Times geen details geven over het verloop van het onderzoek maar zegt in een verklaring dat “de veiligheid en het welzijn van onze jeugd een topprioriteit is van de FBI”. Een voormalig agent die zegt tegen de krant dat in dit soort zaken lastig is om de afweging te maken tussen het waarschuwen van potentiële slachtoffers en het vaststellen of iemand daadwerkelijk schuldig is. Nassar heeft tijdens de rechtszaak bekend dat hij meerdere meisjes heeft misbruikt.

In december werd hij ook al veroordeeld tot zestig jaar celstraf voor het bezit van kinderporno. Maandag is een derde en laatste uitspraak over Nassar in Eaton County in de staat Michigan. In die rechtszaak gaat het om nog eens drie aanklachten van seksueel misbruik.

Bestuur turnfederatie stapt op

Het systematische misbruik van Nassar heeft veel los gemaakt in de Amerikaanse sportwereld. Slachtoffers en ouders willen weten waarom de voormalige arts zo lang zijn gang kon blijven gaan, terwijl er herhaaldelijk signalen waren dat Nassar zich vergreep aan de jonge meisjes die hij behandelde.

Het voltallig bestuur van de turnfederatie USA Gymnastics is onlangs opgestapt naar aanleiding van de zaak. Daarmee gaven de zestien bestuursleden gehoor aan een oproep van het Amerikaanse olympisch comité. Ook heeft het Amerikaanse Congres samen met het olympisch comité een reeks onderzoeken aangekondigd naar seksueel misbruik in de sport.