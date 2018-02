Tennissers verliezen van Frankrijk in Davis Cup

De Nederlandse tennissers zijn er niet in geslaagd de kwartfinale van de Davis Cup te bereiken. Zondag verloor Robin Haase in Albertville in een slopende vijfsetter van Adrian Mannarino (4-6, 7-6(5), 7-5, 6-7(2), 7-5). Daarmee kwamen de Fransen 3-1 voor en zijn ze niet meer in te halen.

Titelverdediger Frankrijk trad tegen Nederland aan met een door blessures verzwakt team. De grote sterren Jo-Wilfried Tsonga en Lucas Pouille ontbraken wegens kwetsuren. Vervanger Mannarino had op het hardcourt in de Franse stad bijna vierenhalf uur nodig om Haase te verslaan.

🇫🇷 wins! #Mannarino comes through a tough five-setter against #Haase to secure France's spot in the quarterfinals for the 9th straight year! 🎉🥂 🇫🇷3⃣🆚1⃣🇳🇱#DavisCup pic.twitter.com/2px1fpFyYd — Davis Cup (@DavisCup) 4 februari 2018

Diezelfde Mannarino had vrijdag nog een sensationele nederlaag geleden in de openingswedstrijd van de ontmoeting tussen Nederland en Franrkijk. De Fransman, de nummer 25 van de wereld, verloor in drie sets van Thiemo de Bakker (369ste op de ranglijst). Zaterdag won Frankrijk het tweede en het derde duel: Richard Gasquet versloeg Haase in vier sets, en het duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut was te sterk voor Haase en Jean-Julien Rojer, eveneens in vier sets.

Nederland en Frankrijk troffen elkaar in de eerste ronde van de Wereldgroep, de hoogste afdeling van de Davis Cup. Vorig jaar wist Nederland via een overwinning op Bosnië en Herzegovina nog promotie af te dwingen naar de topdivisie. Nu moet het team zijn Wereldgroepplek gaan verdedigen in een play-off. Het is nog onbekend welk land dan de tegenstander is.