Na cultuurverandering nu ook de punten voor Sparta

Het is drie kwartier na afloop van het duel tussen Sparta en Willem II als Dick Advocaat zijn medeleven toont met zijn collega Erwin van de Looi. „Het is toch een vreemde situatie in de voetballerij”, zegt de Sparta-trainer. „Donderdag bereikt hij de halve finale van de KNVB-beker en vandaag wordt hij bekritiseerd omdat hij van Sparta verliest.”

„Misschien komt het ook doordat ik heb aangegeven te vertrekken”, reageert Van de Looi, die voor het eerst een voorzichtige lach toont nadat hij als gevolg van de 1-0 nederlaag tien minuten beteuterd voor zich uit heeft gestaard. Advocaat: „Misschien moet je voortaan gewoon weglopen zoals ik altijd heb gedaan.”

Iedereen lacht. En dat is niet voor het eerst. Het voetbal is misschien nog steeds niet veel beter geworden, de sfeer op Het Kasteel is dat wel. Sinds Advocaat er op de troon zit wordt er in het bastion van Sparta weer gelachen. Zijn zelfspot, sarcasme en nuchterheid lijken naast goed voetbal de ideale eigenschappen om zich te wapenen tegen de druk in de kelder van de eredivisie, waarin Sparta zondag goede zaken deed door van Willem II te winnen. Twee punten is nu het verschil met concurrenten NAC, Roda JC en FC Twente.

Keihard werken

Na drie nederlagen was de 1-0 de eerste overwinning van Advocaat als trainer van Sparta. „Maar mijn gevoel is nog precies hetzelfde als in het begin”, zegt hij. „Dat wij ook wedstrijden zullen verliezen is inherent aan de samenstelling van de ploeg. Een aantal ploegen is echt beter, een paar ook niet. Met die vier à vijf clubs moeten we het onderin gaan uitvechten. Het komt aan op keihard werken.”

Verdediger Sander Fischer: „Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat wij zeker niet de beste ploeg van de eredivisie zijn. Ik vind die duidelijkheid wel fijn. Anders hadden we ook wel bovenaan gestaan, toch?”

Met de komst van Advocaat heeft er bij Sparta een kleine cultuurverandering plaatsgevonden. De oude stempel regeert, na een tijdperk waarin zijn voorganger Alex Pastoor zijn inventieve werkwijze combineerde met wetenschappelijke inzichten. Over zijn yogalessen wordt nu lacherig gedaan. Bij PEC Zwolle, dat nu vijfde staat, worden vergelijkbare pilates-oefeningen juist als een uitkomst gezien. In het voetbal is het soms net hoe de wind staat.

Pastoor wordt nu ook nagedragen dat hij zich met alles bij Sparta bemoeide. Hij gold als controlfreak, al vindt hij zelf dat hij geen keuze had omdat het de clubleiding zou ontbreken aan kennis. Hoe kon het bestuur ervoor zorgen dat de spitsen beter gingen presteren, had voorzitter Rob Westerhof hem na een nederlaag gevraagd. Pastoor vond dat tenenkrommend, hoe goedbedoeld de vraag ook was.

Ook de rol van adviseur Leo Beenhakker stond Pastoor tegen. De oud-trainer van Feyenoord zou hem helpen bij transferzaken: belletjes aannemen, zaakwaarnemers te woord staan. Pastoor was er elke dag mee bezig geweest, tot tijdens zijn vakantie in Spanje aan toe. Tot zijn verbazing belde Beenhakker hem na elk telefoontje op waardoor hij zich er alsnog mee moest bezighouden. Nog verbaasder was hij toen Beenhakker voorstelde om Kevin Jansen in de winter naar Sparta te halen, een speler die bij NEC wissel was achter een oud-middenvelder van Sparta (Mart Dijkstra) die in Rotterdam te licht werd bevonden.

Ook Advocaat, die veel meer op één lijn zit met generatiegenoot Beenhakker, deelde een sneer uit aan het wervingsbeleid van Sparta. In aanloop naar het duel met Willem II vertrouwde de coach de pers toe dat hij een keeper ging opstellen die hij helemaal niet kende. De Duitser Jannik Huth kwam afgelopen week over van Mainz en moest meteen tussen de palen staan door blessures bij Roy Kortsmit en Leonard Nienhuis. „Ik ken de beste man niet, dus ik zie het wel”, zei Advocaat. „We moesten er een keeper bij hebben. Dat loopt dan via agenten, maar dat hoort eigenlijk te lopen via het scoutingsysteem. Dat is helaas niet het geval.”

Een slechte keuze is Huth tot dusverre niet gebleken, hoewel hij zondag nauwelijks op de proef werd gesteld door een gebrek aan stootkracht bij Willem II. Sparta was nauwelijks beter, maar scoorde simpelweg één doelpunt meer. Door een blunder van Willem II-back Giliano Wijnaldum belandde Fred Friday, de van AZ-overgekomen spits van Sparta, alleen voor de keeper. Typerender kon een treffer in de kelder van de eredivisie niet zijn. Dat beetje geluk konden ze op Het Kasteel wel gebruiken.