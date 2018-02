Museum Manchester hangt blote borsten terug aan de muur

De Manchester Art Gallery heeft het schilderij Hylas en de Nimfen (1896) teruggehangen nadat het zeven dagen uit de tentoonstelling was verwijderd. Dat meldt het museum op zijn website. Het museum verwijderde het doek eerder deze week, om een discussie los te maken over hoe men anno 2018 om moet gaan met “ongemakkelijke kunstwerken”.

Op het beroemde doek van J.W. Waterhouse (1849-1917) lokken zeven naakte waternimfen Hylas, een figuur uit de Griekse mythologie, naar een vijver. Bij een aantal nimfen zijn de ontblote borsten duidelijk in beeld. Het schilderij hoort bij een collectie die de Manchester Art Gallery “Op zoek naar Schoonheid” noemt.

Het verwijderen van het doek leidde tot een “verhitte discussie over hoe kunstwerken moeten worden geïnterpreteerd en tentoongesteld”, zo schrijft het museum, dat van plan is nog meer acties te doen om “de discussie over dit soort zaken aan te zwengelen”. Adjunct-directeur Amanda Wallace noemt het verbazingwekkend hoeveel emoties de verwijdering van het doek opriep.

“Het doek is terecht erkend als een van de hoogtepunten van onze collectie. We hoopten dat we een discussie zouden veroorzaken en ik kan met zekerheid zeggen dat dat is gelukt. Niet alleen de lokale bezoekers mengden zich, maar kunstliefhebbers uit alle delen van de wereld.”

Op de plek waar het doek normaal hangt, konden museumbezoekers de afgelopen dagen reageren op de verwijdering van het doek. Al snel hing de muur vol met plaknotities met teksten als “Feminism gone mad”. Een andere bezoeker beschuldigde het museum van “humorloosheid en politieke correctheid”.

Het museum dankt zijn publiek voor alle reacties, die nog altijd binnenstromen. Alleen al op het bericht dat het schilderij wordt teruggehangen, reageerden tot nu toe 813 mensen.