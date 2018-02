Italië reageert geschokt op neofascist die zes immigranten neerschiet

De man die zaterdag het vuur opende op Afrikaanse migranten in de Italiaanse stad Macerata, is een neo-fascist die in 2017 kandidaat was voor de anti-migratiepartij Lega Nord. Met vier weken te gaan tot de parlementsverkiezingen reageert het grootste deel van Italië geschokt.

Luca Traini, 28 jaar, kaalgeschoren met alleen een klein sikje, stond bekend om zijn neofascistische sympathieën. Op zijn rechterslaap had hij het teken van de wolf laten tatoeëren, symbool van een SS-pantserdivisie dat in de jaren zeventig werd overgenomen door een Italiaanse neo-facistische groep, de Derde Positie. Op de sportschool was hij niet meer welkom nadat hij de fascistische Romeinse groet begon te brengen en steeds agressiever schold op migranten die banen zouden pikken van Italianen.

Zaterdagmorgen hoorde Traini op de radio een bericht over de moord, een paar dagen eerder, op een jonge Roemeense vrouw. Een Nigeriaanse man was hiervoor gearresteerd. Dat was wat hem tot zijn daad bracht, vertelde hij de carabinieri. Hij pakte de Glock waarmee hij op de schietclub oefende en reed met zijn Alfa 147 naar Macerata. Op verschillende plaatsen in de stad schoot hij daar vanuit zijn auto met zijn pistool op zwarte migranten. Zes mensen raakten gewond.

Traini reed tenslotte naar het Monument voor de Gevallenen, drapeerde een Italiaanse vlag om zijn hals, bracht de Romeinse groet en riep volgens getuigen ‘Leve Italië’. Daarna liet hij zich arresteren.

Dit is „een terreurdaad in een fascistisch kader’’, twitterde de schrijver Roberto Saviano. Hij, en anderen met hem, wezen met de beschuldigende vinger naar Matteo Salvini, leider van de Lega. Die voert in heel Italië campagne met harde uithalen naar migranten. Hij zit in een ongemakkelijke verkiezingsalliantie met oud-premier Berlusconi (81) – zo’n alliantie biedt in het huidige kiesstelsel meer kans op een goede uitslag.

'Een gek'

Salvini reageerde zaterdag ambivalent. „Wie schiet is een misdadiger”, zei hij. „Maar daarnaast is het helder en evident dat ongecontroleerde immigratie, een invasie zoals die nu is georganiseerd, leidt tot sociale botsingen”

Giorgia Meloni, leider van een kleine partij die met Salvini en Berlusconi de rechtse alliantie vormt, reageerde op een vergelijkbare manier. De dader was „een gek”, maar „dit is er terechtgekomen van een Italië dat in handen is van links”. Berlusconi beperkte zich tot een korte verklaring dat de aanslag geen duidelijk verband had met de politiek, maar wel opnieuw „het probleem van de veiligheid in de steden” aan de orde stelde.

Italiaanse kranten spreken zondag over „een racistische raid”. De in brede kring gerespecteerde commentator Lucia Annunziata, Huffington Post, schreef: „In Macerata is een grens overschreden, een barrière doorbroken. Uit gewelddadige slogans is echt geweld voorgekomen.”