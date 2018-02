‘Kamerheer’ Manneken Pis overleden

Jacques Stroobants, de man die jarenlang het Brusselse standbeeld Manneken Pis aankleedde, is vrijdag overleden. Dat meldt de Belgische omroep VRT. Stroobants was sinds de jaren zeventig de officiële kamerheer van het beeldje en verzorgde samen met zijn vrouw de kostuums die het mannetje droeg. Stroobants werd 75 jaar.

Stroobants was ambtenaar van de stad Brussel toen hij werd aangesteld als officiële aankleder van Manneken Pis. Hij deed dat tot zijn pensioen in 2005, waarna museummedewerker Jean-Marc Ahime de taak op zich nam. Het beeld zal aanstaand weekend als eerbetoon een kostuum van Stroobants dragen.

Kostuums voor speciale gelegenheden

Manneken Pis draagt doorgaans geen kleding zodat hij in alle vrijheid in de fontein aan de Brusselse Stoofstraat kan plassen. Maar voor speciale gelegenheden krijgt het zeventiende eeuwse beeld kleren aan. Een deel van de kostuums is een gift van koningshuizen en ambassades. Ook Jacques Stroobants maakte zelf, samen met zijn vrouw, ruim tweehonderd pakjes voor het beeldje.

Stroobants trok Manneken Pis zo’n dertig kostuums per jaar aan. Hij kleedde het bekendste standbeeld van Brussel onder meer als astronaut, voetballer en Sinterklaas. Een deel van de kleren zijn te bekijken in GardeRobe MannekenPis, een museum dat vorig jaar de deuren opende in de Belgische stad.

Manneken Pis plast sinds de zeventiende eeuw in de Brusselse Stoofstraat. In de jaren die volgden ontving hij talloze kostuums van regeringshoofden en ambassades, onder wie koning Lodewijk XV van Frankrijk. In totaal heeft het beeld meer dan duizend kostuums aangehad.

Bekijk hier enkele kostuums die Manneken Pis de afgelopen jaren heeft gedragen.