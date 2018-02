Hoogbejaard ‘staatshoofd’ N-Korea bezoekt Spelen

Kim Yong-nam, het 90-jarige staatshoofd van Noord-Korea, reist vrijdag naar Zuid-Korea voor een bezoek aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Noord-Korea heeft zijn zuiderbuur zondag laten weten dat Kim een 21-koppige delegatie van hoge politici en functionarissen meeneemt, meldt persbureau AP. De reis van het gezelschap duurt drie dagen. Mogelijk is Kim bij de openingsceremonie van de Spelen.

Kim is sinds 1998 de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. Vanuit die functie ondertekent hij verdragen, ontvangt hij staatshoofden en gaat hij mee op staatsbezoeken. In 2014 woonde hij de opening van de Winterspelen in Sotsji bij. Op nationale feestdagen verschijnt Kim geregeld op de staatstelevisie, waar hij met diepe stem spreekt over de zegeningen van het vaderland.

Bekijk hieronder een video waarop Kim Yong-nam in 2014 de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken ontvangt:

Nominaal is Kim het staatshoofd van Noord-Korea, maar in de praktijk is zijn positie grotendeels symbolisch. De macht berust vrijwel volledig bij Kim Jong-un. Officieel staat de in 1994 overleden ‘Eeuwige Leider’ Kim Il-sung overigens nog steeds aan het hoofd van de gesloten stalinistische staat. Kim Yong-nam is geen familie van Kim Jong-un en diens in Noord-Korea als heiligen vereerde voorgangers.

Onverwachte toenadering

Het bezoek van Kim aan Zuid-Korea is onderdeel van de afspraken die de beide Korea’s vorige maand maakten over Noord-Koreaanse deelname aan de Spelen. Die overeenkomst was een onverwachte toenadering tussen de twee aartsvijanden, na de hoog oplopende spanningen van het afgelopen jaar. Kim is de hoogste functionaris uit Noord-Korea die het land bezoekt sinds 2014.

Noord-Korea doet volgens het IOC met 22 sporters mee in Pyeonchang. Zij zullen hun opwachting maken in het kunstschaatsen, shorttrackschaatsen, alpineskiën en langlaufen. Bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen doet een gemengd Zuid- en Noord-Koreaans team mee. Naast de sporters stuurt Pyongyang 230 cheerleaders en 140 artiesten.