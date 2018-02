Dodelijkste dag voor Turkse leger in strijd om Afrin

Acht Turkse soldaten zijn op zaterdag gedood in de strijd tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG in de provincie Afrin, meldt persbureau AP op basis van een verklaring van het Turkse leger. Het is de dodelijkste dag voor Turkije sinds het begin van het militaire offensief ‘Olijftak’, twee weken geleden.

Vijf soldaten kwamen om het leven toen een tank werd beschoten door militanten van de YPG en in brand vloog. De Turkse premier Binali Yildrim bracht via Twitter zijn condoleances over en schreef dat hun dood gewraakt zou worden. Na de verklaring bombardeerde het Turkse leger naar eigen zeggen wapenopslagplaatsen van de Syrische-Koerdische militie.

Het is onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers er precies zijn gevallen in Afrin. Een politiek vertegenwoordiger van de Syrische-Koerden vertelt aan de Britse krant The Guardian dat het gaat om meer dan zestig burgerdoden. Op zondag demonstreerden duizenden Koerden in Afrin tegen de oorlog.

Large protests today in #Afrin against Turkish attacks. Second time there is a large protest against Turkish ops (Video @hawarnews) (1) pic.twitter.com/oTtZ1Gjhsf — Wladimir (@vvanwilgenburg) February 4, 2018

Offensief na Amerikaanse aankondiging

Op 20 januari begon Turkije de militaire operatie tegen de YPG in de Noord-Syrische provincie. Het wordt daarin gesteund door rebellen van het Vrije Syrische Leger. Turkije beschouwt de YPG als een terroristische organisatie omdat het nauw samenwerkt met de Turks-Koerdische beweging PKK. Veel militanten van de PKK hebben gevochten met de YPG in de oorlog tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Turkije wil voorkomen dat de Koerdische YPG en haar politieke tak PYD langs de negenhonderd kilometer lange grens met Turkije een eigen staat creëren. Het reageerde furieus toen de Verenigde Staten aankondigde om een grenspolitiemacht, met een belangrijke rol voor militanten van YPG, te gaan trainen die de grens tussen Syrië en Turkije moeten gaan bewaken. Als reactie daarop kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan om Afrin aan te vallen.

Het Turkse offensief kreeg de goedkeuring van Rusland. De Verenigde Staten reageren zeer afwachtend. Ze willen geen openlijk conflict met NAVO-partner Turkije. In veel Europese landen groeit de kritiek op het Turkse offensief, maar van een strenge veroordeling is geen sprake.

#Afrinisnotalone

In de afgelopen dagen zijn in veel Europese steden Koerden de straat opgegaan om te protesteren tegen Turkije. Vorige week zaterdag waren er ruim duizend demonstranten in Amsterdam bijeen om hun woede te uiten over de oorlog in Afrin.

Op social media delen Koerden via hashtags als #stopgenocideAfrin en #Afrinisnotalone beelden van omgekomen burgerslachtoffers, onder wie veel kinderen. Veel woede veroorzaakt een foto van een naakte, verminkte vrouwelijke Koerdische militant die werd gedood door Syrische rebellen.