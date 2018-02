Cypriotische president wint verkiezingen

De Cypriotische president Nicos Anastasiades is herkozen voor een tweede termijn. De conservatief behaalde zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 55,9 procent van de stemmen, melden Cypriotische media. Anastasiades’ tegenstander Stavros Malas heeft hem via de telefoon gefeliciteerd.

Vorige week zondag kreeg Anastasiades ook al de meeste kiezers achter zich in de eerste ronde. Toen haalde hij 35 procent van de stemmen, tegenover 30 voor Malas. Omdat geen van de kandidaten een meerderheid had, was een tweede stemronde nodig. Daarin brachten drie op de vier kiesgerechtigde Cyprioten hebben hun stem uit. Alle stemmen zijn inmiddels geteld.

Economisch herstel

Anastasiades (71) is sinds 2013 president van Cyprus. Hij blijft nu nog vijf jaar aan als staatshoofd van de eilandstaat in de Middellandse Zee. Anastasiades staat te boek als de man die Cyprus richting economisch herstel heeft geleid na de zware crisis in 2013, toen het land bijna failliet ging. Vlak na zijn aantreden ging Cyprus akkoord met een steunpakket van 10 miljard euro van de EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. In 2016 eindigde de noodsteun en werd Cyprus financieel gezond verklaard.

De 50-jarige Malas, aanvoerder van de linkse AKEL-partij, wil dat de Cypriotische burgers meer gaan merken van de aantrekkende economie. De Cyprioten hebben veel moeten inleveren als gevolg van het steunpakket, waar als voorwaarde flinke bezuinigen aan verbonden waren. Malas vindt dat de broekriem weeer losser mag en pleit voor hervormingen die de levensstandaard van de eilandbewoners moeten opkrikken. Anastasiades vindt juist dat zijn leiderschap vereist is om niet opnieuw in een neerwaartse economische spiraal te raken.

De overwinning van Anastasiades betekent ook dat er binnekort waarschijnlijk nog geen grote ommekeer zal komen in de eenwordingsbesprekingen tussen het Turkse en het Griekse deel van Cyprus. Het eiland is de facto gesplist in twee delen, sinds Turkije het eiland in 1974 binnenviel. Vorige zomer liepen de besprekingen vast. Malas was daarover erg teleurgesteld. Hij vond dat Anastasiades blunders had begaan, waardoor de grootste kans sinds tijden om uit de impasse te geraken voorbij was gegaan.