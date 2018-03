China beticht VS van ‘Koude Oorlog-mentaliteit’

China heeft de Amerikaanse plannen om kleinere kernwapens toe te voegen aan het nucleaire arsenaal scherp veroordeeld. In een verklaring zondag roept het Chinese ministerie van Defensie de VS op om hun “Koude Oorlog-mentaliteit” los te laten, schrijft AP. Ook roept Peking Washington op om hun nucleaire arsenaal te reduceren.

De VS concludeerden in een rapport vrijdag dat de huidige Amerikaanse kernwapens te lomp en niet meer effectief zijn. Een modernisering van het arsenaal zou daarom noodzakelijk zijn om potentiële dreiging van landen zoals China tegen te gaan. De Amerikaanse president Donald Trump wil tegenstanders ontmoedigen om ooit een kernwapen in te zetten. Critici zijn bang dat de strategie zal leiden tot een nieuwe wapenwedloop.

Driehonderd Chinese kernkoppen

Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat Peking op het moment al op “een minimumniveau” opereert om zijn eigen veiligheid te waarborgen. Ook zegt het land nooit als eerste nucleaire wapens te zullen inzetten tijdens een conflict.

China heeft volgens het onderzoeksinstituut SIPRI op het moment het op vier na grootste nucleaire arsenaal ter wereld, met zo’n driehonderd kernkoppen. De VS en Rusland hebben elk ongeveer 7.000 kernkoppen, twintig keer zoveel als China.

De Amerikaanse nucleaire strategie is ook een direct antwoord op wat het land ziet als nieuwe Russische dreiging. Het Kremlin zou er van uit gaan dat beperkte inzet van nucleaire wapens voordeel kan opleveren. De Russen veroordeelden de Amerikaanse plannen zaterdag al en zeggen “noodzakelijke maatregelen” te treffen. De Iraanse president Hassan Rouhani betichtte de VS zondag in een toespraak ervan Rusland “schaamteloos” te bedreigen, schrijft Reuters.