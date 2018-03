Bach: beslissing CAS over dopinggebruik Russen ‘teleurstellend’

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Thomas Bach heeft uitgehaald naar de beslissing van het internationale sporttribunaal CAS om de levenslange schorsingen van tientallen van doping beschuldigde Russische sporters op te heffen. Tijdens een persconferentie in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang noemde hij het besluit “extreem teleurstellend en verrassend”.

Lees meer over de schorsingen naar aanleiding van het Russische dopingsschandaal: De Rusland-kwestie wringt

CAS concludeerde donderdag dat bij 29 Russische atleten onvoldoende bewijs is om vast te stellen dat zij doping hebben gebruikt tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014. Zij mogen daarom in principe meedoen in Zuid-Korea later deze maand. Nog eens elf Russen zijn niet meer levenslang verbannen, maar zijn alleen één Spelencyclus niet welkom.

Bach stelt dat de beslissing laat zien dat de organisatie van het sporttribunaal “dringend” hervormd moet worden. CAS “moet zijn organisatiestructuur veranderen zodat het de kwaliteit en consistentie binnen zijn jurisdictie kan waarborgen”, concludeert de voorzitter.

Jury kijkt naar oordeel van CAS

Rusland wil uit de groep vijftien sporters nu alsnog naar Pyeongchang sturen, onder wie de schaatsers Olga Fatkoelina en Ivan Skobrev. Maar het IOC liet kort na de beslissing van CAS al weten dat zij niet “automatisch een uitnodiging ontvangen voor de Spelen”.

Bach zegt dat een onafhankelijke jury zich nu buigt over het oordeel om vast te stellen of deze Russen nu mee mogen doen. Daar moet de komende dagen uitsluitsel over komen.