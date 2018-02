Zanger The Temptations Dennis Edwards overleden

Dennis Edwards, de voormalige zanger van de Amerikaanse band The Temptations, is vrijdagochtend in een ziekenhuis in Chicago overleden aan complicaties van hersenvliesontsteking. Dat maakte zijn familie vrijdagavond laat bekend bij CBS News. Edwards zou zaterdag 75 jaar zijn geworden. Hij kreeg de diagnose van de ziekte vorig jaar.

Edwards was in de periode van 1968 tot 1977 de leadzanger van de mannengroep The Temptations, die in de jaren 60 samen met The Supremes golden als de boegbeelden van platenlabel Motown. De in Alabama geboren Edwards volgde in 1968 de ontslagen zanger David Ruffin (My Girl) op, met wie hij bevriend was, en scoorde gelijk een grote hit met het nummer Cloud Nine.

Met Edwards als leadzanger werd de muziek van The Temptations een mix van psychedelic, funk, en disco. Daarna had de groep nog hits als Papa Was A Rollin’ Stone, I Can’t Get Next to You en Ball of Confusion. De groep kreeg voor Cloud Nine en Papa Was A Rollin’ Stone een Grammy.

Heen en weer tussen The Temptations

Edwards begon zijn zangcarrière in Detroit waar hij in 1967 een contract tekende met Motown als lid van de groep The Contours. De groep werd opgeheven toen hij deel ging uitmaken van The Temptations.

Hij werd ontslagen bij de groep toen deze in 1977 vertrok bij Motown en een contract sloot met Atlantic Records. In 1980 keerde hij terug toen ook de groep weer terugkeerde bij Motown, maar de groep was daarna minder succesvol in de hitparade. In 1984 ging hij op de solotoer. Zijn eerste soloalbum Don’t Look Any Further bereikte de tweede plaats in de R&B-hitparade, de titelsong van zijn tweede album Coolin Out kwam in de top 30 terecht.

In 1987 keerde hij nog eenmaal terug bij The Temptations om die twee jaar later voorgoed te verlaten. Korte tijd toerde hij nog met andere oud-leden van de groep Eddie Kendricks en David Ruffin. Edwards werd in 1989 met The Temptations opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In 2013 kreeg hij met de groep een Lifetime Achievement Grammy.

Edwards was gescheiden van Ruth Pointer, een van de leden van The Pointer Sisters, met wie hij een dochter kreeg. Hij trouwde daarna opnieuw en kreeg nog vier dochters en een zoon.