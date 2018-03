Onderzoek naar dode man, slaan door politie gefilmd

De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar de dood van een 39-jarige man vrijdagochtend in Waddinxveen. De man kwam om het leven na een „incident” waarbij de politie betrokken was. Het Openbaar Ministerie (OM) wil geen uitspraak doen over de doodsoorzaak totdat het onderzoek door de patholoog is afgerond.

Volgens het OM ontving de politie rond zes uur ’s ochtends een melding over een „verwarde man” die op de openbare weg liep. Nadat er een ambulance was gebeld, grepen de agenten in. Onderzocht wordt wat daar precies is gebeurd, zegt het parket.

Een passerende scooterrijder heeft beelden gemaakt van de arrestatie van de man. Omroep West heeft die beelden op de website gezet. Daarop is te zien dat drie of vier agenten een man op de grond gedrukt houden, vermoedelijk bij een aanhouding. Een van de agenten slaat hard op de arrestant in. Op dat moment is de man nog in leven.

Het OM heeft vrijdagavond bevestigd dat de beelden van het incident zijn. Het slachtoffer is een 39-jarige man uit Den Haag.