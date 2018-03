Elke dinsdag trekt mijn vader erop uit. Verrekijker en enorme digitale camera mee. Pittenzak binnen handbereik om de cameratoeter stabiel op te laten rusten en Sultana’s en flesjes water, omdat het wachten soms lang duurt. Hij klust niet bij als paparazzo, hij speurt de Ooijpolder af op zoek naar vogels. Een hobby die nooit verveelt, zegt hij. Een onbegrijpelijke gepensioneerdenhobby, zeg ik. Maar toen ik het verhaal van Gemma Venhuizen voor dit reisnummer las, kreeg ik zowaar zin om met hem mee te gaan. Gemma trok met haar ook al zo enthousiaste vogel-vader naar Extremadura, Spanje, waar je in december vale gieren, kraanvogels en als je geluk hebt de grote trap kunt zien. Op dag één hangt ze haar kijker nog wat onwennig om haar nek, op dag drie is ze bereid over een hek te klimmen omdat de grote trap misschien wel op dat Spaanse privéterrein te zien is. Als het silhouet van de grootste roofvogel van Europa over haar heen valt, bonst haar hart in haar keel van opwinding. Vogels kijken lijkt me ineens ontzettend spannend. Ook de andere verhalen in dit nummer doen verlangen. Naar het Ierse eilandje Skellig Michael, waar de laatste Star Wars-film zich deels afspeelt en ruïne-eiland Hashima, dat u vast kent uit de Bondfilm Skyfall. Ronduit jaloers ben ik op kunstenaars, die als ze geluk hebben een tijdje mogen wonen en werken op de prachtigste locaties in het kader van artist residencies. Misschien moet ik toch ook eens een boek gaan schrijven.