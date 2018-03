Richard Witschge gaat Ten Hag assisteren bij Ajax

Richard Witschge fungeert de rest van het seizoen als een van de assistent-trainers van Erik ten Hag bij Ajax. Als de samenwerking bevalt, kan het leiden tot een langere aanstelling. Dat liet Ten Hag vrijdag weten in aanloop naar de competitiewedstrijd van komende zondag tegen NAC. Witschge speelde tussen 1986 en 2003 bijna driehonderd wedstrijden voor de Amsterdammers en werkte de laatste jaren met de Ajax-jeugd. In januari ging hij met de selectie van het eerste elftal mee naar het trainingskamp naar in Portugal. Ten Hag: „Ik heb daar gemerkt dat hij een scherp inzicht heeft en zegt wat hij ziet.” (ANP)