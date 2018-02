Test met mdma in behandeling getraumatiseerde veteranen

In Nederland start dit jaar een proef met het gebruik van mdma in de behandeling van posttraumatische stress. Veteranen sluiten aan bij een internationaal onderzoek naar de werkzaamheid van de stof als medicijn bij de behandeling van trauma’s. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag.

Mdma is de werkzame stof in partydrug xtc. Eerdere onderzoeken suggereren dat de drug, in combinatie met psychotherapie, 70 tot 80 procent van de patiënten met ernstige trauma’s helpt. De stof wordt in een veel lagere dosis toegediend dan aanwezig is in de partydrugs. Eenderde is voldoende om patiënten in staat te stellen rustig te blijven als zij terugblikken op traumatische ervaringen. Door deze herbelevingen zonder angst of paniek, kan die ervaring worden verwerkt.

Zo omschrijft hoogleraar psychotraumatologie Eric Vermetten in de krant de behandeling, die nu wordt getoetst. De Arq Psychotrauma Expert Group, waar de Leidense hoogleraar werkzaam is, sluit als Nederlandse onderzoeksgroep aan bij de studie.

Nog geen medicijn

Studies naar het effect van deze medicinale toepassing van mdma zijn tot nu toe alleen op kleine schaal verricht, maar de resultaten waren veelbelovend: tussen de driekwart en 83 procent van de deelnemers was genezen van hun trauma, zonder terugval, volgens Vermetten. In deze fase van het onderzoek worden de studies dus opgeschaald. Naast tweehonderd Amerikaanse veteranen worden ook enkele tientallen Europeanen behandeld. Een succesvolle studie betekent nog niet direct dat een medicijn snel op de markt kan worden gebracht, omdat mdma vanwege de geestverruimende en verslavende werking verboden is.