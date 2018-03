Nederland in Davis Cup in evenwicht met Frankrijk

De Nederlandse tennissers staan na de openingsdag van de eerste ronde in de wereldgroep op gelijke hoogte met titelhouder Frankrijk. In de eerste partij zorgde Thiemo de Bakker voor een stunt; de nummer 369 van de wereldranglijst boekte een klinkende overwinning op Adrian Mannarino, nummer 25 van de wereld. De Bakker rekende in drie sets vrij eenvoudig af met zijn tegenstander: 7-6, 6-3 en 6-3. Robin Haase ging in de tweede partij onderuit tegen Richard Gasquet. De Fransman, nummer 33 van de wereld, was in vier spannende sets te sterk voor de Nederlandse kopman : 6-4, 7-6, 3-6 en 7-5. (ANP)