Je eigen muziek luisteren kan overal met een compacte draadloze speaker. Handig qua formaat zijn de ronde boxjes van JBL, die een variant heeft waarmee je ook je telefoon kunt opladen. Hoge ogen gooit ook Ultimate Ears met zijn EU Boom 2, in allerlei kekke kleuren. In tests wordt zijn stevige geluid geroemd, dat niet schel wordt als je ’m laat knallen. Geluid rondom, een batterij die snel oplaadt en 15 uur meegaat en een robuuste behuizing maken dit rolboxje kofferproof. Eenmaal ter plekke kun je ’m rustig in het zwembad laten vallen. Wel zelf opduiken, want hij blijft niet drijven. UE Boom 2 vanaf 99 euro