Sterke vrouw versus masculiene intimidatie

Opnieuw is The Washington Post het baken van de vrije pers in een film: The Post. Eerder was de krant dat al in All The President’s Men, waarin verslaggevers Woodward en Bernstein president Nixon ten val brengen. In The Post draait het niet zozeer om de journalisten, aangevoerd door hoofdredacteur Ben Bradlee (Tom Hanks), maar om eigenares Katharine Graham (Meryl Streep). Zij wordt omringd door mannen die haar kleineren. Graham staat onder druk om de Pentagon Papers, geheime documenten over de inmenging van de VS in Vietnam, niet te publiceren. Deinst ze terug voor masculiene intimidatie? The Post is effectief verteld, met charismatische acteurs.

Drama