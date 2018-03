Slimme schaakorganisatoren

Op de wereldranglijst van 1 februari staat Magnus Carlsen bovenaan. Het is al zo sinds 2010, met een korte onderbreking in 2011, toen Anand hem passeerde. Sinds Carlsen vast op de troon zit, hebben de nummers twee elkaar in bonte verscheidenheid afgewisseld. Nu is het Sjachriar Mamedjarov (32) uit Azerbajdzjan, die in Wijk aan Zee zei dat hij zijn recente successen dankte aan zijn huwelijk, zijn verminderde alcoholconsumptie en zijn bereidheid om als een oude man te gaan spelen. Af en toe tevreden zijn met remise, bedoelde hij daarmee.

De top-tien van de nieuwe lijst heeft in januari in Wijk aan Zee of in Gibraltar gespeeld. Het Gibraltar Open had Aronian, Vachier-Lagrave en Nakamura, die in Wijk aan Zee ontbraken. Er is altijd concurrentie tussen de organisatoren van Wijk aan Zee en Gibraltar en ik denk wel eens aan een verhaal uit de tijd dat Joegoslavië nog bestond en er daar bijna iedere week wel ergens een internationaal toernooi aan de gang was.

Buitenlandse spelers, gecontracteerd voor een toernooi in het stadje A, kwamen aan op een vliegveld waar organisatoren uit het stadje B zich verdekt hadden opgesteld. De spelers werden snel in een busje geladen en naar B gebracht, en het verhaal zegt dat ze pas na een paar dagen merkten dat ze in de verkeerde plaats in het verkeerde toernooi speelden en het toen maar zo lieten. Zo werd er om schakers gevochten!

Tussen Wijk aan Zee en Gibraltar is de strijd netter en moderner. In de Volkskrant las ik dat Aronian te duur was geweest voor Wijk aan Zee. Niet voor Gibraltar kennelijk.

Hij was zijn geld waard, want afgelopen donderdag won hij het Gibraltar Open na beslissende vluggertjes tegen Maxime Vachier-Lagrave.

Jan-Krzystof Duda - Hikaru Nakamura, Gibraltar Masters 2018

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Pc6 9. 0-0-0 d5 10. De1 e5 11. Pxc6 bxc6 12. exd5 Pxd5 13. Lc4 Le6 14. Kb1 Tb8 In de infame partij Carlsen - Jones in Wijk aan Zee blunderde wit na 14...Te8 15. Pe4 f5 16. Pg5 Lc8 met 17. g4?? f4 een stuk weg, maar tenslotte won hij wel. 15. Pe4 Dc7 16. Lc5 Tfd8 17. g4 h6 18. h4 f5 19. gxf5 gxf5 20. Pg3 Df7 21. Lb3 Td7 Tot hier was alles aan Nakamura bekend. 22. Pe2 Een nieuwe zet. 22...Tbd8 23. h5 Kh7 24. Da5 Pf4 25. Txd7 Txd7 26. Pxf4 exf4 Wits pionnenstelling is gezonder, maar zwart vertrouwt op de diagonaal van Lg7. 27. De1 Ld5 28. Lb4 Niet goed. 28. Dh4 gevolgd door 29. Te1 was natuurlijker en beter. 28...c5 29. Lxd5 En hierna komt zwart in duidelijk voordeel. Zwarts bedoeling was 29. Lxc5 Df6 30. c3 Lxf3, maar dat ging na 31. Tg1 nog wel voor wit. 29...Dxd5 30. La3 Dxf3 31. Lxc5 Tb7 32. b3 Dat moest wel, maar de opening van de diagonaal a1-h8 is een groot succes voor zwart. 32...Dd5 33. La3 Dd4 34. c3 Dd3+ 35. Kb2 f3 36. Lc5 Dit helpt niet. Met 36. Th2 zou wit het iets langer uithouden.

Zie diagram

36...f2 37. Lxf2 Ook na 37. Dc1 De2+ verliest wit. 37...Te7 Een mooie beslissende klap. 38. Dxe7 Dxc3+ 39. Ka3 Da5 mat.

Oplossing: 1...T3g5 en wit gaf op. Na 2. Dxc7 komt 2...Th5+ en mat op de volgende zet, en 2. Pxg5 Dxe5 kost wit de dame.