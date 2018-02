Russisch gevechtsvliegtuig neergeschoten in Syrië

Aan Al-Qaeda gelieerde rebellen in Noord-Syrië hebben zaterdag een Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten. De piloot parachuteerde zichzelf uit het neerstortende toestel, maar kwam om in een vuurgevecht met de opstandelingen. Bij een Russische tegenaanval zouden tientallen rebellen zijn omgekomen, meldt Reuters.

Het vliegtuig werd geraakt boven de stad Khan al-Subl in de provincie Idlib. Dit aan Turkije grenzende deel is het laatste grote bolwerk van de rebellen. Het Syrische leger begon in november met Russische luchtsteun een offensief om de provincie te veroveren. De rebellen probeerden de piloot gevangen te nemen, maar die trok een handwapen en begon op zijn aanvallers te vuren. Daarna kwam hij om in het gevecht.

Soechoj-25

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de Soechoj-25 is neergeschoten door een mobiele luchtdoelraket. Op basis van het Russische persbureau Tass meldt Reuters voorlopig als enige dat Rusland met een nog onbekend wapen een aanval heeft uitgevoerd in het gebied waar het vliegtuig geraakt werd. Bij de wraakactie zouden dertig rebellen zijn gedood.

Naast Rusland staat ook Iran het Syrische leger bij in de strijd om Idlib. De laatste dagen is een hevige slag gaande om de stad Saraqeb, in de buurt van waar zaterdag het vliegtuig neergeschoten werd. Volgens rebellenbronnen zijn bij Russische bombardementen in die strijd meerdere burgers omgekomen. Rusland zegt herhaaldelijk dat het alleen opstandelingen raakt.

Het vliegtuig werd neergeschoten in de buurt van de stad Saraqeb:



Syrische burgeroorlog

Rusland is sinds drie jaar betrokken bij de Syrische burgeroorlog, die in 2011 aanving en aan tienduizenden mensen het leven kostte. Met Russische en Iraanse steun heeft Assad het verzet van de rebellen in het land bijna weten te breken. Volgens de Verenigde Naties zijn bij het offensief om Idlib insinds december 270.000 mensen ontheemd.

Turkije is niet blij met de militaire operatie van de drie landen. De Turken zijn zelf ook in Idlib aanwezig. De provincie geldt officieel als een ‘de-escalatiezone’, dat waren Iran, Rusland en Turkije in 2017 nog overeengekomen. Door het stoppen met vechten in de provincie zouden honderdduizenden ontheemden er noodhulp kunnen krijgen.

Maar met het offensief van Iran, Syrië en Rusland is een nieuwe stroom van vluchtelingen op gang gekomen waar Turkije - dat reeds drie miljoen vluchtelingen opvangt - niet op zit te wachten.