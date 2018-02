Rusland hekelt ‘krijgszuchtige’ nucleaire strategie VS

Rusland heeft zaterdag de nieuwe nucleaire strategie van de Verenigde Staten sterk veroordeeld. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het vrijdagavond gepresenteerde document in essentie “anti-Russisch” en “krijgszuchtig”, schrijft AFP.

In het rapport schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie dat het de komende jaren het bestaande arsenaal uitbreidt met kleinere kernwapens. De VS noemen dit expliciet een antwoord op een nieuwe, vermeende Russische strategie. De Russen zouden ervan uitgaan dat een beperkt gebruik van atoomwapens afschrikwekkend werkt op mogelijke vijanden en het land daardoor voordeel oplevert. De nieuwe en makkelijker inzetbare wapens van de VS zouden de Russen moeten afschrikken.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt “diep teleurgesteld” te zijn in de Amerikanen. “Vanaf het begin van het rapport is het krijgszuchtige en anti-Russische sentiment overduidelijk.” Het land zegt “noodzakelijke maatregelen” te nemen om de eigen veiligheid te garanderen. “We hopen dat Washington zich bewust is van het grote gevaar van deze richtlijnen.”

Obama

Het vrijdagavond uitgebrachte rapport, de Nuclear Posture Review, is beschrijving van de Amerikaanse nucleaire strategie die om de zoveel jaar verschijnt. De vorige editie verscheen in 2010, een jaar nadat de vorige president Barack Obama in functie was.

Met de huidige dreiging vanuit Rusland, China en Noord-Korea is een verkleining van het kernwapenarsenaal geen optie, schrijven de Amerikanen in het document. Voorstanders van de kleinere wapens die de VS van plan is te maken, denken dat de afschrikking daarmee groter wordt. De huidige wapens zijn te groot en te zwaar waardoor het niet geloofwaardig is dat de VS ze ooit zal inzetten.

Wapenwedloop

Tegenstanders vrezen dat de VS met hun plannen een nieuwe wapenwedloop in gang zetten, zoals die plaatsvond tijdens de Koude Oorlog. Omdat de kleinere wapens makkelijker te gebruiken zijn, zou een atoomoorlog eerder dichterbij zijn dan verder weg, denken critici.

Het Amerikaanse leger zegt in het rapport dat VS het arsenaal sinds de jaren tachtig met 85 procent hebben gekrompen. Maar toenemende nucleaire dreiging van “potentiële tegenstanders” dwingen het land nu de atoomwapenstrategie te heroverwegen. Rusland zegt zaterdag dat de VS met “hun onverantwoordelijke gedrag” zelf schuld dragen aan het “verslechteren van de internationale veiligheid”.