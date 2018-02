Politieoperatie in Spanje: 40 arrestaties wegens kinderporno

Tijdens een grootschalige actie heeft de Spaanse politie veertig personen opgepakt. Ze worden ervan verdacht mee te werken aan de verspreiding van “extreme” kinderpornografie en pornografisch materiaal, schrijft AFP zaterdag.

In heel Spanje zijn ingevallen gedaan, in totaal bij 42 huishoudens. Tien arrestanten werden in Madrid opgepakt, vijf in Alicante. Een verdachte uit het zuidoosten van Spanje wordt er bovendien van verdacht minderjarigen te hebben aangerand, waarna foto’s van de slachtoffers werden verspreid via internet. De Spaanse autoriteiten hebben vier jonge kinderen geïdentificeerd.

🚩Detenidas 40 personas en 17 provincias, en un macro operativo contra una red que intercambiaba material pedófilo en #Internet de extrema gravedad. pic.twitter.com/BdnAu4USqH — Policía Nacional (@policia) February 3, 2018

Netwerk op het dark web

In het online netwerk waarin de verdachten opereerden, werd via een platform pornografisch materiaal uitgewisseld. De autoriteiten noemen de inhoud van het materiaal “zeer verontrustend”.

Volgens de politie gebruikten de verdachten speciale software “om hun archivering en hun browsergeschiedenis te wissen” en bezochten ze het platform via het dark web, dat alleen toegankelijk is via een speciale browser. Gebruikers blijven dan anoniem. Bij de arrestaties zijn ook laptops in beslag genomen.