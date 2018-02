Politie arresteert Satudarah-kopstuk Michel B. in Oostenrijk

De Oostenrijkse politie heeft vrijdag de in Nederland gezochte Satudarah-voorman Michel B. gearresteerd. De autoriteiten hielden B. aan in het in Tirol gelegen dorpje Gerlos.

Volgens de politie is B. een van de oprichters van de Nederlandse motorclub Satudarah, die in 1990 gestart is. De 52-jarige B. wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Sinds oktober stond hij op de Nationale Opsporingslijst.

FastNL, een Nederlands politieteam dat jaagt op voortvluchtige criminelen, kreeg een tip binnen over B.’s verblijf in Oostenrijk. Hij was er op wintersportvakantie, Gerlos is een populaire skibestemming onder Nederlanders. FastNL schakelde na de tip zijn Oostenrijkse zusterorganisatie in die hem vervolgens vrijdag rond 17.00 uur inrekende.

“Geen witte maar zwarte sneeuw voor #Michel B.”, twitterde de pagina van FastNL zaterdag. Wanneer Michel B. naar Nederland komt, is niet bekend.