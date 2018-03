Strenge regels voor rondleidingen Wallen

‘Knallen op de Wallen’? ‘Koekeloeren bij de hoeren’? Zomaar een paar namen van bedrijven die rondleidingen geven in de rosse buurt van Amsterdam.

De afgelopen jaren is het aantal tours volgens de gemeente „fors toegenomen”. Eerdere afspraken met aanbieders werkten niet, daarom komen er vanaf april strenge regels voor gidsen.

Langs het Oudekerksplein trekken inmiddels wekelijks zo’n 31.000 bezoekers voorbij. Op drukke momenten van de dag zijn dat 27 groepen per uur, soms met meer dan twintig toeristen per kudde. Gevolg? Blokkades op bruggen en kruisingen, en overlast voor bewoners en sekswerkers.

Voor groepen die groter zijn dan vijf man is straks een ontheffing nodig. Rondleidingen met meer dan twintig personen worden verboden. De maatregelen gelden ook voor rondleidingen met bijvoorbeeld een fiets of segway. Een gids die illegaal tours aanbiedt kan een boete van 190 euro krijgen. En 950 euro als het gebeurt in opdracht van een bedrijf. Verder mogen groepen niet stilstaan op „drukgevoelige plekken”, en moeten gidsen ervoor zorgen dat toeristen zich gedragen: geen foto’s van sekswerkers en geen alcohol- of drugsgebruik tijdens tours. De gemeente zet extra handhaving in om gidsen te controleren. Daarvoor is dit jaar 150.000 euro beschikbaar.

Wie zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, verliest de ontheffing. „Three strikes you’re out”, stelt een gemeentewoordvoerder. Als de maatregelen niet genoeg werken overweegt de gemeente een plafond in te voeren voor het aantal ontheffingen. (NRC)