In een kringloopwinkel in Groningen zag ik een boek getiteld Omgaan met bejaarden. Het stamde uit de tijd dat bejaarden nog bejaarden heetten, en niet senioren of iets anders positiefs. Er stond een treurige schets op van, inderdaad, een bejaarde, en de algehele uitstraling van het boek was ellende.

Toevallig was er van alles in het nieuws over bejaarden/senioren. De oudste man ter wereld overleed. Dat kan vanuit filosofisch oogpunt natuurlijk niet, want de oudste man ter wereld leeft gewoon – de titel is alleen overgegaan op een nieuwe oudste man. De oudste man du jour leefde in Spanje, had een olijfboomgaardje en dronk elke dag een glas rode wijn. Dit soort details kom je bij elke nieuwe oudste mens tegen. Soms lijkt het of oude mensen worden gebruikt om een of andere levensstijl te promoten. Zie je wel, een wijntje, niks mis mee! Of: zie je wel, gewoon stoppen met die kantoorbaan en een olijfboomgaard beginnen! Terwijl er natuurlijk genoeg wijndrinkende olijfboeren op hun vijftigste dood neervallen.

Een paar oudste mannen geleden was er eentje die nog op de valreep een oorkonde had gekregen van het Guinness Book of Records. Dat is toch wel een wrange prijs om te krijgen: gefeliciteerd, u maakt van alle mannen op aarde de meeste kans om binnenkort dood neer te vallen.

Het lijkt me een moeilijke baan, het uitdelen van die oorkondes. Ik hoop maar dat er binnen Guinness een soort roulatiesysteem is. Dat je na een jaar ‘oudste mens’-corvee weer over mag schakelen op het geven van oorkondes aan de persoon die het snelste aardappels kan schillen.

De andere senior die deze week in het nieuws was, was prinses Beatrix, die tachtig werd. Ik hoorde opvallend veel gezwijmel over haar kleding op de verjaardagsfoto’s, terwijl: die kleren zijn haar verdienste niet, daar heeft zij mensen voor. Daarnaast ging het over hoeveel zij nog doet. Met een toon van hiep hiep hoera, maar let op het woordje ‘nog’.

Op Radio 1 verwoordde een deskundige het in deze stream of consciousness: „Volgens mij gaat het gezien de omstandigheden redelijk goed, en ze mag zich nog verheugen in een heel goede gezondheid, dus wat dat betreft, met de klachten die horen bij het ouder worden, ze heeft natuurlijk twee nieuwe knieën, en desondanks is ze nog heel actief.”

Tijd voor een cursus ‘omgaan met bejaarden’.

Paulien Cornelisse is cabaretier en schrijver.