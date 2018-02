Nieuwe technische leiding bij de KNVB is compleet

Met Ronald Koeman als bondscoach, Aloys Wijnker als hoofd voetbalontwikkeling en Nico-Jan Hoogma als directeur topsport is de nieuwe voetbaltechnische leiding bij de KNVB compleet. De eerste twee namen lekten vorige week al uit en Hoogma werd deze week nadrukkelijk genoemd. Onder de kop ‘Redders van ons voetbal’ meldde De Telegraaf dat het trio volgende week vrijdag gepresenteerd zal worden.

Met deze leiding – die zich in binnen- en buitenland bewezen – hoopt de KNVB het in verval geraakte Nederlands voetbal uit het slop te trekken. „We zitten op de bodem van de put”, zei Eric Gudde begin november, op zijn eerste werkdag als directeur betaald voetbal bij de KNVB. Hij had tachtig tot honderd dagen nodig om aan de hand van gesprekken met mensen in het veld een goed beeld te krijgen waar precies behoefte aan is in het Nederlands voetbal.

Met Koeman (54) als bondscoach kiest hij voor de onvermijdelijke kandidaat. Koeman was beschikbaar sinds zijn ontslag bij Everton in oktober. Hij geldt als een slimme, tactische coach, heeft een verleden bij de drie topclubs en beschikt over veel buitenlandse ervaring. Voormalig Feyenoord-directeur Gudde werkte eerder in de Kuip drie seizoenen goed samen met hem. Koeman tekent tot en met het WK in Qatar in 2022.

Tandem Smit-Hoogma herenigd

Directeur topsport Hoogma (49) wordt weggeplukt bij Heracles Almelo, waar hij de afgelopen elf jaar algemeen directeur was. Onder leiding van Hoogma groeide Heracles, tot de promotie in 2005 voornamelijk actief in de eerste divisie, uit tot een stabiele middenmoter in de eredivisie. Het stadion werd stap voor stap uitgebreid, het aantal sponsors nam toe en de begroting werd opgeschroefd.

Bij de KNVB krijgt Hoogma opnieuw te maken met Jan Smit, voorzitter van de raad van commissarissen. Zij vormden lang een sterke tandem bij Heracles, tot Smit in juli na negentien jaar voorzitterschap stopte bij de club. Heracles raakt zo binnen zeven maanden tijd twee van zijn boegbeelden kwijt.

Meest onbeschreven blad van de drie is Aloys Wijnker (42), die zich als hoofd voetbalontwikkeling onder meer zal bezighouden met de trainersopleiding en technische vernieuwingen in de opleiding van de jongste jeugd. Hij is nu nog werkzaam bij de Amerikaanse voetbalbond in een vergelijkbare functie en was tot 2015 hoofd jeugdopleiding bij AZ.

Het succes van de jeugdopleiding van AZ, waar veel talenten doorbreken, wordt voor een belangrijk deel aan Wijnker toegeschreven. Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, die in de opleiding met hem samenwerkte: „Hij heeft duidelijk de visie bepaald waar we naartoe wilden met de opleiding en hoe we ervoor konden zorgen dat we veel meer jeugdspelers in het eerste elftal krijgen.”