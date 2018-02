Munitieverkoper aangeklaagd voor schietpartij Las Vegas

Een 55-jarige munitieverkoper uit Arizona is aangeklaagd voor betrokkenheid bij het bloedbad dat Stephen Paddock afgelopen oktober vanuit zijn hotelkamer onder bezoekers van een festival in Las Vegas aanrichtte. Douglas Haig zou de pantserdoorborende kogels waarmee Paddock 58 mensen doodde en meer dan vijfhonderd mensen gewond raakten, zonder vergunning hebben gemaakt en verkocht.

Volgens de aanklacht zou Haig geen vergunning hebben gehad voor de verkoop van een bepaald type kogels. Haig zei tijdens een persconferentie op het kantoor van zijn advocaat vrijdag dat geen van de kogels, die hij aan de 64-jarige Paddock had verkocht, tijdens de schietpartij zijn gebruikt. Maar volgens justitie zijn op ongebruikte kogels van dit type vingerafdrukken van Haig gevonden. Volgens Haig heeft hij aan Paddock andere kogels verkocht, kogels die een rood lichtspoor in de lucht nalaten.

In de hotelkamer zijn in totaal ongeveer vierduizend stuks ongebruikte munitie aangetroffen. Paddock vuurde ruim 1.100 kogels af tijdens zijn daad, die geldt als de dodelijkste in de geschiedenis van de VS.

‘Het was een gewone aankoop’

Haig, die naar eigen zeggen al 25 jaar lang munitie als hobby verkoopt, zei ook dat hij geen enkel vermoeden had van de intenties van Paddock, zo schrijft persbureau Reuters. Volgens Haig zou Paddock op zijn vragen waarvoor hij de munitie ging gebruiken, gezegd hebben een “lichtshow te willen geven voor zijn vrienden” in de woestijn. De handelaar herinnert zich geen bijzonderheden aan Paddock, zo zei hij:

“Hij was erg goed gekleed, beleefd en netjes. Hij zei wat hij wilde kopen, ik zei wat het kostte en pakte het in. Hij betaalde, stopte het in zijn auto en vertrok. Het was een normale aankoop van munitie die door de hele staat Arizona in verschillende zaken te verkrijgen is.”

Haig is op borgtocht vrijgelaten en moet half februari voor de rechter verschijnen. Hij riskeert een boete van 250.000 dollar en een gevangenisstraf tot vijf jaar.