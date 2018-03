Tariq Ramadan aangeklaagd om seksueel misbruik

De prominente islamgeleerde Tariq Ramadan is in staat van beschuldiging gesteld. De Zwitser werd eerder deze week in Frankrijk aangehouden op verdenking van verkrachting. Sinds oktober 2017 beschuldigden zes vrouwen de theoloog van seksueel misbruik. In enkele gevallen zou het misbruik hebben plaatsgevonden toen zij minderjarig waren. Ramadan is een van de meest invloedrijke islamitische theologen van Europa. Hij werkt sinds 2009 als hoogleraar Contemporary Islamic Studies aan de Universiteit van Oxford. Ook heeft hij gewerkt als integratieadviseur voor de gemeente Rotterdam. (AFP)