Huiskamerkamperen

Kampeermeubels zijn lichtgewicht, oerstevig en makkelijk te verhuizen. Als ze er ook nog eens prettig uitzien, heb je dan wel ander meubilair nodig? Natuurlijk kwamen de chronisch kleinbehuisde Japanners als eerste op het idee om kampeerspullen ook binnenshuis te gebruiken. In de trendy wijk Nakameguro in Tokio zag ik twee zomers geleden al de ene na de andere ‘concept store’ vol mode en meubels, bedoeld voor klimmen en kamperen. Warenhuis Dover Street Market in Londen verkoopt nu ultralichte inklapbare kampeerkrukjes naast de nieuwste sneakers. Een fabrikant die uitblinkt in kampeerspullen die niet misstaan in een modern appartement is het Japanse Snow Peak (zie foto). Met bijvoorbeeld een klapstoel van bamboe of een opvouwbaar aluminium koffietafeltje haal je het buitengevoel naar binnen tot je, als het weer goed genoeg is, met meubels en al weer naar buiten kunt. Ook in Amsterdam veroveren kampeermeubels het interieur. Koffie-hangout Toki in de Binnen Dommersstraat voelt als Tokio, ook dankzij de tafeltjes en stoeltjes – te koop in de betere kampeer- en bergsportwinkel.