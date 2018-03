Inbox week 5

De republikeinse vrienden van NRC-televisierecensent Arjen Fortuin mochten dan klagen over „de heiligverklaring van Beatrix” (Zap, 1/2), in de post van donderdag zaten vier teleurgestelde lezers die meer aandacht voor de verjaardag van de prinses hadden gewild. „Wat zijn jullie toch een waardeloze krant”, schreef Sophie van de Velde. „Geen enkele foto van prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag vandaag.” Ze vermoedde dat de redactie „er ongetwijfeld een intellectuele reden” voor had, maar overtuigd leek ze niet.

Is op internetdiscussies de Wet van Godwin van toepassing (vroeg of laat maakt iemand een vergelijking met Hitler of de nazi’s), ook in de Opinie-post werd die vergelijking deze week niet geschuwd. In drie boze reacties op de Duitse autofabrikant Volkswagen, die apen en mensen voor een experiment blootstelde aan uitlaatgassen, waren begrippen als „historisch besef” en „déjà-vu” te lezen.

Ook deze week nog veel post over de verengelsing van de universiteit. Wat is daar eigenlijk mis mee, vraagt Henk Kubbinga zich af. „Vondel naar het Engels vertaald, so what? Hij is toch ook naar het Frans vertaald?” Terugkerende thema’s waren verder ‘de pil naar Afrika’, de koeienfraude, het Plakkaat van Verlatinghe en de donorwet.

Even een misverstand uit de wereld helpen: veel lezers vermelden bij hun brief hun abonneenummer (of dat van hun partner, soms dat van de buurman), maar het hebben van een abonnement vergroot de kans op plaatsing niet. Iedereen is welkom.

