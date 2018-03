Hondenhaar in netjes

Wijnmaker Jasper Raats van het Zuid-Afrikaanse domein Longridge is vaak bij de hondentrimsalon in Stellenbosch te vinden. Niet om zijn Rhodesian Ridgeback te laten fatsoeneren, maar om een flinke hoeveelheid vers geknipt hondenhaar op te halen. Ik tref hem in zijn wijngaard met jonge merlot waar hij juist doende is om plukken haar in kleine netjes aan de stokken te hangen. „De loten van de jonge planten zijn een delicatesse voor wilde ‘bokkies’ maar de hondenlucht boezemt ze angst in. Het is de meest diervriendelijke manier om ze af te schrikken.”

Raats’ aanpak maakt deel uit van het duurzame en biologisch-dynamische wijngaardenieren op Longridge. Tot voor kort bestond zijn arsenaal voor biologische oorlogsvoering tegen ongewenste wijngaardbezoekers uit nog een geheim wapen: een koppeltje langnekeenden. Dat scharrelde vrijuit tussen de aanplant om zich tegoed te doen aan de slakken die het eveneens op de wijnranken hadden voorzien. „Maar met de eenden ben ik gestopt – al hoop ik dat het tijdelijk is. De droogte op de Kaap heeft het slakkenprobleem opgelost. Maar door het tekort daaraan hebben de eenden hun eetpatroon gewijzigd. Nu storten zij zich op de druiven.”

De braai die hij later bereidt voorziet niet in eendenborst. Er is de in Zuid-Afrika onvermijdelijke boerenworst, kip en lam uit de Karoo. Voorafgegaan door Longridge Méthode Cap Classique – de Zuid-Afrikaanse pendant van Champagne – verschijnen onder meer zijn vlaggenschip Ekliptika (een Bordeauxblend met een nadruk op cabernet franc) en Merlot op tafel. Ook mijn verzoek om wit wordt gehonoreerd. De reputatie van zijn Clos du Ciel, Chardonnay van een single vineyard op de Helderberg, is groot. Maar ook de Longridge Chardonnay wordt op waarde geschat. Tijdens de Green Wine Awards werd deze door de jury als beste biologische wijn beoordeeld. Voordeel van die laatste: deze is in Nederland te koop.