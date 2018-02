Het succes van ‘The Patriot Way’

De succesvolste footballcoach aller tijden William ‘Bill’ Belichick zat achter een tafel toen hij alweer een vraag kreeg over zijn sterspeler. De veertigjarige quarterback Tom Brady had een paar dagen eerder twaalf hechtingen in zijn hand gekregen. Niemand wist of Brady kon spelen in de finale van de American Football Conference. Dat gebeurde wel en Brady leidde de New England Patriots in het laatste kwart voor de achtste keer in zeventien seizoenen naar de Super Bowl.

Op de persconferentie moest Brady’s coach vooral praten over De Hand. Hij zuchtte en zei: „Tom deed het goed. Maar we hebben het niet over een open hartoperatie.” Het was een typerende Belichick-opmerking. Hij is nuchter, nors en minacht journalisten. Hij is niet charismatisch en wil dat ook niet zijn. Hij rijdt in een Volvo en draagt het liefst sweaters met capuchons. Hij lacht zo min mogelijk.

Niets in zijn kantoor doet denken aan de vijf gewonnen Super Bowls . In zijn kast staan alleen wedstrijdtapes, scoutingsrapporten, footballboeken en The Art of War van Sun Tzu. Volgens vrienden en collega’s zou Belichick net zo gelukkig zijn als hij zou coachen op een highschool.

Football is zijn enige passie en hij blijft altijd slimmer en harder werken dan wie ook om de Patriots aan de top te houden. Die methode wordt sinds zijn komst ‘The Patriot Way’ genoemd.

Oude wedstrijdbeelden

Bill Belichick was negen jaar toen zijn vader Steve – volgens kenners de beste footballscout en assistent-coach van Amerika – hem voor eerst naar videobeelden van oude footballwedstrijden liet kijken. Vriendjes die vroegen of hij buiten kwam spelen, stuurde hij weg. Hij maakte aantekeningen van wedstrijdsituaties. Veel later zou Belichick zeggen dat hij vanaf toen een coach was.

‘Nipplegate’ is Justin Timberlake vergeven Zanger Justin Timberlake trok tijdens de halftime show van de Super Bowl in 2004 het korset van zangeres Janet Jackson los. Aan het einde van zijn sexy hit ‘Rock Your Body’ werd daardoor Jacksons blote borst zichtbaar voor tientallen miljoenen tv-kijkers. Preuts Amerika sprak er schande van. Een ongelukje, bezwoeren de artiesten over ‘nipplegate’. Sindsdien worden de pauze-acts in het best bekeken sportprogramma op de Amerikaanse tv uitgezonden met seconden vertraging. Veertien jaar later is Timberlake teruggevraagd. Hoe zijn show in de rust van de finale, in het stadion van Minneapolis, eruit zal zien is nog geheim, maar voor controverse zal worden gewaakt. Fans hopen met de hashtag #justiceforjanet op de rehabilitatie van Jackson. Haar imago heeft flink te lijden gehad onder het schandaal. De optredens tijdens de Super Bowl zijn voorbehouden aan de buitencategorie artiesten: U2, Madonna, Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, The Rolling Stones. Alles wordt er door de sterren voor uit de kast gehaald. Beyoncé trok in 2013 als bionische powerzangeres het niveau nog hoger op. Afgelopen jaar dook Lady Gaga aan veiligheidstouwen vanaf het dak het stadion in Houston in. Artiesten worden niet betaald voor de optredens, maar de exposure is fors: muziekverkopen stijgen ogenblikkelijk. Timberlake lanceerde vrijdag niet voor niets na vijf jaar weer een nieuw album.

Bill werd in 1952 geboren in Nashville. Hij ging op vroege leeftijd coachen en was net zo obsessief bezig met football als zijn vader. Hij mislukte als hoofdcoach in Cleveland, maar kreeg in 2000 een kans bij de New England Patriots. De nieuwe eigenaar heette Robert Kraft, een Patriots-fan uit Massachusetts. Hij was de zoon van een orthodoxe Jood genaamd Harry en omschreef de voorbereiding op een footballwedstrijd „als het bestuderen van de talmoed”.

Kraft trouwde de dochter van een Litouwse Jood die Rusland moest ontvluchten en werd de baas van een papierbedrijf. Hij maakte er een multinational van en werd miljardair en filantroop. Om zijn status te vergroten kocht Kraft New England Patriots. Zijn belangrijkste daad was de aanstelling van de 47-jarige Belichick. Allebei waren ze tegen te veel sterren in hetzelfde team, dat zou tot botsingen van ego’s leiden. Zowel Kraft als Belichick geloofde in scouting, discipline, zelfopoffering en hard werken om topresultaten te halen. De kleinste details konden het verschil maken en om te winnen mochten er best grenzen worden opgezocht.

Superster

Belichick leidde de Patriots in 2002 naar de titel. Dat kwam vooral door zijn vertrouwen in een speler die door vrijwel alle footballkenners was onderschat. Tom Brady werd in 2000 als 199ste speler geselecteerd door de Patriots. Niemand vermoedde dat hij een superster zou worden, maar Brady speelde zijn beste spel op de beslissende momenten, bestudeerde tapes van tegenstanders alsof het de talmoed was en ging trainen als teamgenoten champagne dronken in een club. Een werknemer van de Patriots noemde zijn arbeidsethos ‘Belichickiaans’.

Het leek in het moderne sporttijdperk onmogelijk te zijn een ‘dynastie’ te creëren. De NFL-leiding had een salarisplafond ingesteld en bij de draft mochten de slechtste teams de beste spelers kiezen. Daar kwam bij dat langdurig succes vroeg of laat tot problemen leidde; spelers eisten meer geld en werden ‘zelfvoldaan’.

Belichick haatte dit woord. Daarom ging hij een paar dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen meteen weer aan het werk. De Patriots moesten elk jaar kans hebben de Super Bowl te winnen en die houding werd aanvankelijk ook gewaardeerd door fans van andere clubs. De Patriots vormden het ultieme team en ze lieten zien dat mannen met ego’s heus konden samenwerken om een hoger doel te bereiken. Kraft, Belichick en Brady werden ‘De Grote Drie’ genoemd en er leek nooit onenigheid te zijn. Tot dit jaar.

Het artikel verscheen op 5 januari 2018. Een journalist van ESPN had meer dan twaalf werknemers van de Patriots gesproken, onder wie „toonaangevende spelers”. De meeste geïnterviewden hadden „sterk de indruk” dat dit het laatste seizoen zal zijn voor Kraft/Belichick/Brady.

Er kwam een intrigant in het verhaal voor: Alex Guerrero. Brady noemt hem „mijn lichaamsingenieur”. Ze ontmoetten elkaar in 2004 en hadden dezelfde ideeën over training. Guerrero mocht als enige niet-werknemer vrij rondlopen op de club. Belichick vertrouwde hem omdat Brady hem vertrouwde. Dat veranderde een jaar geleden. Guerrero gaf de teamdokter de schuld van sommige blessures. Met zíjn methode zou dat nooit zijn gebeurd.

Die methode heet de ‘TB12-methode’, vernoemd naar nummer 12 Tom Brady. Guerrero en zijn protégé zeggen een manier te hebben gevonden om veroudering bij sporters tegen te gaan en er bestaat een TB12-kliniek die wordt geleid door Guerrero. Sommige spelers van de Patriots gingen bij een blessure niet meer naar de teamdokter, maar naar die kliniek.

TB12 ging een allesbepalende rol in Brady’s leven spelen. Belichick vond dat verontrustend. Zijn beste speler leek voor het eerst andere belangen dan het team te hebben en het werd nog erger toen Brady vorig jaar door zijn goeroe werd overgehaald een boek te schrijven: The TB 12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak. Volgens Brady is het een „sportersbijbel” en hij noemt hun werk in zijn voorwoord „een missie” en „een holistische beweging”.

Belichick houdt er niet van als spelers boeken gaan schrijven. Brady’s lichaamsingenieur was niet meer welkom op de club.

Daar bleef het niet bij. Brady liet weten te willen doorspelen tot zijn 45ste en vroeg, zonder medeweten van Belichick, een gesprek aan met eigenaar Kraft. Niet lang daarna werd zijn toekomstige vervanger Jimmy Garoppolo verhandeld naar een andere club.

Als een eigenaar beslissingen gaat nemen zonder zijn coach te consulteren is de ineenstorting van Het Team volgens Belichick nabij, en ook Brady liet voor de tweede keer in korte tijd merken zijn eigen ego belangrijker te vinden dan ‘The Patriot Way’. Sindsdien hangt er ‘een sluimerende triestheid’ rond het team, stond in het artikel van ESPN.

Pak met stropdas

Bill Belichick is momenteel 65 jaar. Volgens een columnist ziet hij er „langs de zijlijn nog steeds uit als een boze tuinkabouter”. Buiten het veld lijkt hij juist iets milder te zijn geworden en hij liet mensen schrikken door tijdens de eerste persconferentie over de Super Bowl 33 keer te lachen. Dat werd geturfd door een journalist van Sports Illustrated en Belichick droeg geen sweater met capuchon, maar een pak met stropdas en een keurige fedora. De hoed was ooit van vader Steve. Belichick heeft „alles van hem geleerd” en wilde hem eren.

Er gaan geruchten dat hij na dit seizoen weggaat en daardoor eindelijk een zachtere kant kan laten zien. Toch lijkt zijn wil om te winnen niet minder groot dan in 2000 of 2017. De laatste competitiewedstrijd van dit seizoen werd gespeeld op de koudste dag van het jaar. Belichick kwam het veld op in korte mouwen en bleef extra lang aan de zijlijn staan. Patriotsfans houden van dit soort Belichikiaanse trucjes. Zijn vijanden gaan hem er juist alleen maar meer door haten. Ooit was hij populair bij vrijwel alle Amerikanen, maar hij wint te veel en er was een rel rond videospionage (Spygate) en een rel rond het opzettelijk minder hard maken van de football (Deflategate). Bijna alle objectieve footballfans gingen ‘the Pats’ en hun meedogenloze coach haten.

Belichick zal die weerzin ook nu weer gebruiken om zijn spelers extra te motiveren. Ondanks alles hield hij zijn team op beslissende momenten bij elkaar en de Patriots zijn ook tegen de sterke Philadelphia Eagles de favoriet om voor de zesde keer de Super Bowl te winnen. Net op tijd vrede sluiten om precies op tijd te pieken. Ook dat is volgens Bill Belichick ‘The Patriot Way’.