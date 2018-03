Kritiek fiscus op Joop van den Ende

De Belastingdienst is kritisch op de wijze hoe Joop van den Ende zijn goede doelen-stichting heeft ingericht. In het VandenEnde Foundation-bestuur hebben naast de theaterondernemer zelf ook zijn echtgenote, zwager, huisadvocaat én zakelijke rechterhand zitting.

Vorig jaar heeft de fiscus druk gezet op de stichting om deze bestuurssamenstelling te veranderen. Dat blijkt uit onderzoek waar radioprogramma Argos zaterdag over bericht. Het onderzoek is uitgevoerd met De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico.

Volgens de fiscus opereert de stichting op het randje. Om voor belastingaftrek van giften aan goede doelen in aanmerking te komen mag een gever niet over zijn gift beslissen ‘als ware het zijn eigen geld’.

De fiscus zag af van maatregelen nadat de VandenEnde Foundation dreigde dat VandenEnde dan geen geld meer zou doneren. „‘We zeiden: ‘nu is het klaar’”, bevestigt de ondernemer tegen Argos.

Van den Ende staat te boek als een van ’s lands gulste gevers. Uit het onderzoek komt naar voren dat het leeuwendeel van die filantropie van Van den Ende weer in eigen kring beland. Dat was het geval bij tweederde van de 65 miljoen euro die Van den Ende tussen 2009 en 2016 weggaf. Met de schenkingen van de VandenEnde Foundation wordt bijvoorbeeld de hypotheek afgelost van het Amsterdamse DeLaMar Theater dat Van den Ende van de gemeente kocht. Het is een belangrijk podium voor Stage Entertainment; het musicalbedrijf waar Van den Ende nog een groot belang in bezit.