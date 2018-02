Een ziekte overleven is in de VS vooral een geldkwestie

Mensen die van een ernstige ziekte zijn hersteld, worden door zelfhulpgoeroes en andere maakbaarheidsdenkers niet zelden geclassificeerd als ‘overwinnaars’ die hun ziekte ‘de baas zijn geworden’. In een longread voor de nieuwssite Splinter schrijft Molly Osberg openhartig over de keer dat zij in 2016 onverwachts levensgevaarlijk ziek werd.

Osberg bleek een bacterie te hebben opgelopen, kon van het een op het andere moment niet meer op haar benen staan en werd in een ambulance afgevoerd. Nadat een heel leger aan artsen eindelijk had uitgevogeld wat de oorzaak van haar ineenstorting was, werd ze geopereerd.

Ze overleefde het. Maar dat had naar haar mening helemaal niets te maken met een winnaarsmentaliteit of dat ze een ‘overlever’ was. Het had er alles mee te maken met dat ze een baan had en dus via haar werk verzekerd was. En in Amerika, waar een faillissement slechts one car crash or cancer away is, kan een ziektekostenverzekering het verschil tussen leven en dood zijn.

Jaarlijks zouden er in de VS 45.000 mensen overlijden omdat ze een behandeling niet kunnen betalen. In een alternatief scenario schetst Osberg wat de werkelijke kosten waren geweest, was ze freelancer geweest. Een bedrag dat al snel uitkomt boven de zes ton. Alleen al vanwege dit soort cijfers is het verhaal de moeite waard van het lezen.

Lees hier How not to die in America van Molly Osberg bij Splinter (4045 woorden, leestijd 16 minuten).